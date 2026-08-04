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Muhammed Salah transferinden istediği sonucu alamayan Beşiktaş, sağ kanat için alternatif isimlere yöneldi. Siyah-beyazlı yönetimin, rotasını İspanya'ya çevirdiği ve Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ı gündemine aldığı iddia edildi.

Yeni sezon öncesinde kanat hattını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, Salah transferinde yaşanan gelişmelerin ardından farklı seçenekler üzerinde yoğunlaştı. Mısırlı yıldızın menajerinin imaj hakları ile forma satışlarından yüksek pay talep etmesi nedeniyle görüşmelerin ilerlemediği öne sürüldü.

Siyah-beyazlı ekipte, Cerny'nin Midtjylland ile oynanan karşılaşmalarda beklentileri karşılayamayan performansının ardından transfer çalışmalarına hız verildi.

Bu doğrultuda yönetimin, Real Madrid kadrosunda yer alan Faslı futbolcu Brahim Diaz'ı listesine eklediği belirtildi. İspanyol ekibiyle sözleşmesi gelecek sezon sona erecek yıldız oyuncunun mali koşullarının araştırıldığı ifade edildi.

Transfer sürecinin seyrini ise Jose Mourinho'nun vereceği kararın belirleyeceği aktarıldı. Cucurella, Dumfries, Konate, Silva ve Espi gibi isimleri kadrosuna dahil eden eflatun-beyazlılarda, deneyimli teknik adamın Brahim Diaz'ın ayrılığına onay vermesi halinde Beşiktaş'ın resmi temaslara başlayarak girişimlerini hızlandırmasının beklendiği kaydedildi.