Beşiktaş, Vincenzo Italiaono'yu teknik direktörlük görevine getirmek için kesenin ağzını açtı.

Beşiktaş Vincenzo Italiano için vites artırdıBeşiktaş Vincenzo Italiano için vites artırdıSpor

İtalya Serie A ekibi Bologna'dan ayrılan 48 yaşındaki tecrübeli teknik adamla anlaşmak için bir süredir görüşmelerde bulunan siyah beyazlı yönetimin yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano'ya yaptığı teklif belli oldu - Resim : 2

BEŞİKTAŞ'IN ITALIANO'YA YAPTIĞI TEKLİF BELLİ OLDU

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Beşiktaş, Vincenzo Italiano'ya sezon başına net 6 milyon Euro, teknik ekibine ise 2.5 milyon Euro değerinde iki yıllık sözleşme teklif etti.

Tecrübeli çalıştırıcının Beşiktaş'ın başına geçmeye hazır olduğu ve anlaşmanın son detaylarının görüşüldüğü belirtildi.