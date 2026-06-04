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Beşiktaş, Vincenzo Italiaono'yu teknik direktörlük görevine getirmek için kesenin ağzını açtı.

İtalya Serie A ekibi Bologna'dan ayrılan 48 yaşındaki tecrübeli teknik adamla anlaşmak için bir süredir görüşmelerde bulunan siyah beyazlı yönetimin yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'IN ITALIANO'YA YAPTIĞI TEKLİF BELLİ OLDU

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Beşiktaş, Vincenzo Italiano'ya sezon başına net 6 milyon Euro, teknik ekibine ise 2.5 milyon Euro değerinde iki yıllık sözleşme teklif etti.

Tecrübeli çalıştırıcının Beşiktaş'ın başına geçmeye hazır olduğu ve anlaşmanın son detaylarının görüşüldüğü belirtildi.