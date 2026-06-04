Yeniçağ Gazetesi
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Akaryakıtta sürpriz gelişme: Ucuza satış başladı

Dünya genelinde tırmanan ABD-İran savaşı akaryakıt fiyatlarını uçururken, Türkiye piyasasında ezber bozan bir gelişme yaşandı. Aytemiz'i satın alan Tataristan merkezli dev şirketin piyasanın altına ucuz motorin sürmesi, rafinerileri ve istasyonları birbirine düşürdü. Ucuz motorin satışı başladı.

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Akaryakıtta sürpriz gelişme: Ucuza satış başladı - Resim: 1

Küresel piyasalar ABD-İran savaşı, İsrail-Lübnan ateşkesi ve 98 dolara dayanan Brent petrolün fırtınasıyla sallanırken, Türkiye akaryakıt piyasasında perde arkasında dev bir rekabet savaşı başladı.

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Akaryakıtta sürpriz gelişme: Ucuza satış başladı - Resim: 2

Hükümet, zammın bir kısmını ÖTV’den karşılayan "eşel mobil" sistemini devreye sokarak fiyatları frenlemeye çalışırken, yılın başında Aytemiz'i satın alan Tataristan merkezli TNCI şirketi, iç piyasaya küresel fiyatların çok altında ucuz motorin vermeye başladı.

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Akaryakıtta sürpriz gelişme: Ucuza satış başladı - Resim: 3

SEKTÖRDE KARTLAR YENİDEN DAĞILIYOR: BİZ DE ORADAN ALIYORUZ

Akaryakıt piyasasında "dağıtıcılar arası ticaret" kapsamında yürütülen bu gizli operasyon, bir dağıtım şirketi yöneticisinin açıklamalarıyla gün yüzüne çıktı.

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Akaryakıtta sürpriz gelişme: Ucuza satış başladı - Resim: 4

Ünlü dağıtım şirketlerinin motorin ihtiyaçlarını bu yeni şirketten karşıladığını belirten yönetici, şunları söyledi:

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Akaryakıtta sürpriz gelişme: Ucuza satış başladı - Resim: 5

"Biz de bu şirketten motorin alıyoruz. Küresel piyasalara göre daha düşük fiyattan satın alıyoruz. Sektör genelinde yüzde 2 düzeyinde indirimler söz konusu...

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Akaryakıtta sürpriz gelişme: Ucuza satış başladı - Resim: 6

İlk bakışta küçük görünse de bu oran akaryakıt sektörü ve dağıtıcılar açısından devasa bir indirim anlamına geliyor."

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Akaryakıtta sürpriz gelişme: Ucuza satış başladı - Resim: 7

YERLİ RAFİNELER DE OYUNA GİRDİ: ŞEHİRLERARASI YOLLARDA FİYATLAR ÇAKILDI!

Tataristan merkezli şirketin piyasaya ucuz akaryakıt sürmesi üzerine, Türkiye'deki yerli rafineriler de müşteri kaybetmemek için fiyat kırmak zorunda kaldı.

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Akaryakıtta sürpriz gelişme: Ucuza satış başladı - Resim: 8

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, dağıtım şirketlerine yapılan bu indirimler gizli bir şekilde vatandaşa da yansımaya başladı.

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Akaryakıtta sürpriz gelişme: Ucuza satış başladı - Resim: 9

Özellikle şehirlerarası yollar üzerindeki akaryakıt istasyonlarında tabelalar aşağı çekildi ve motorin fiyatlarında ciddi bir rekabet savaşı başladı.

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Akaryakıtta sürpriz gelişme: Ucuza satış başladı - Resim: 10

İstasyonlar, ucuz aldıkları motorini vatandaşa indirimli fiyattan satarak sürümden kazanma yarışına girdi.

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Akaryakıtta sürpriz gelişme: Ucuza satış başladı - Resim: 11

SAVAŞ GERİLİMİ "BÜYÜK İNDİRİM" UMUDUNU BALTALADI

Akaryakıt temsilcileri, salı günü küresel piyasalarda ton fiyatlarının düştüğünü ve özellikle benzinde büyük bir indirimin sınırına gelindiğini aktardı.

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Akaryakıtta sürpriz gelişme: Ucuza satış başladı - Resim: 12

Ancak tam bu sırada İran ile ABD arasındaki savaş geriliminin yeniden tırmanması ve arz güvenliği endişeleri, Brent petrolü varil başına 98 doların üzerine fırlattı.

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Akaryakıtta sürpriz gelişme: Ucuza satış başladı - Resim: 13

Uzmanlar, "Bu son gelişme motorindeki genel indirim umudunu tümüyle sona erdirdi. Benzinde genel bir indirim görebilmemiz için küresel fiyatların bir miktar daha gerilemesi gerekiyor" diyerek uyardı.

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Akaryakıtta sürpriz gelişme: Ucuza satış başladı - Resim: 14

Şu an için pompadaki tek indirim umudu, şirketlerin kendi aralarındaki bu gizli rekabet yarışı olmaya devam ediyor.

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Kaynak: ANKA
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