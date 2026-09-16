Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği futbolcu kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüp, Avrupa Ligi karşılaşmaları için UEFA'ya gönderilen oyuncu listesini kamuoyuyla paylaştı. Kadroda 3 kaleci, 9 savunmacı, 9 orta saha ve 4 forvet olmak üzere toplam 25 futbolcu yer aldı.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu - Resim : 1

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy

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YILDIZ İSİMLER LİSTEDE

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosunda yeni sezonun dikkat çeken isimlerinden Alexander Nübel, Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic de bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, UEFA'ya bildirilen bu kadroyla Avrupa Ligi'ndeki mücadelesini sürdürecek.