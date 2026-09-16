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Kaynak: AA

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği futbolcu kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüp, Avrupa Ligi karşılaşmaları için UEFA'ya gönderilen oyuncu listesini kamuoyuyla paylaştı. Kadroda 3 kaleci, 9 savunmacı, 9 orta saha ve 4 forvet olmak üzere toplam 25 futbolcu yer aldı.

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy

YILDIZ İSİMLER LİSTEDE

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi kadrosunda yeni sezonun dikkat çeken isimlerinden Alexander Nübel, Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic de bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, UEFA'ya bildirilen bu kadroyla Avrupa Ligi'ndeki mücadelesini sürdürecek.