Beşiktaş'ta yeni teknik direktör adayları arasına sürpriz bir isim dahil oldu.

BEŞİKTAŞ ITALIANO İLE GÖRÜŞTÜ

A Spor'un haberine göre; Siyah Beyazlılar, Bologna'dan ayrılan Vincenzo Italiano ile görüşme gerçekleştirdi. 48 yaşındaki teknik adamın Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevi için en güçlü aday konumunda olduğu ifade edildi.

BOLOGNA'DA İTALYA KUPASI KAZANDI

Italiano, iki sezon çalıştırdığı Bologna'nın başında toplam 107 karşılaşmaya çıkmış ve maç başına 1.59 puan ortalaması yakalamıştı. Tecrübeli teknik adam bu süreçte Bologna'ya İtalya Kupası da kazandırdı.