Pegasus Hava Yolları'nın, Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmek amacıyla Çekya merkezli hava yolu şirketi Smartwings'i satın alma işlemine girişiyor.
Türkler, Çekya hava yolu şirketini satın alıyor: Resmen onaylandı
Türk sivil havacılık sektörünün önemli temsilcilerinden Pegasus Hava Yolları'nın, Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmek amacıyla Çekya merkezli hava yolu şirketi Smartwings'i satın alma işlemine yeşil ışık yakıldı.Kaynak: Diğer
AFP'nin servis ettiği habere göre Çekya Rekabet Kurumu (UOHS), 154 milyon euro (yaklaşık 179 milyon dolar) değerindeki bu stratejik anlaşmayı resmen onayladı.
İlk olarak geçtiğimiz aralık ayında duyurulan satın alma işlemine verilen UOHS onayı, pazardaki rekabet ortamının korunması adına şirket tarafından sunulan bazı taahhütlere bağlandı.
Kurumdan yapılan açıklamada, etkin rekabeti sürdürmek amacıyla tarifeli Prag-Antalya hattındaki yaz sezonu uçuş izinlerinin (slot) belirli bir bölümünün farklı bir hava yolu şirketine devredileceği vurgulandı.
Pegasus’un küresel büyüme vizyonunun kritik bir parçası olan bu hamlenin ardından, Çek şirketinin mevcut "Smartwings" marka kimliğini koruyarak hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.
Kökleri Travel Service adlı charter firmasına uzanan ve 20 yılı aşkın süredir düşük maliyetli (low-cost) havacılık modelini uygulayan Smartwings, günümüzde 49 uçaklık filosuyla 80 farklı noktaya sefer düzenliyor.
Şirket, 2018 yılında darboğaza giren Çekya'nın bayrak taşıyıcısı Czech Airlines'ın (Çek Hava Yolları) kontrolünü de devralmıştı. 2024 yılında Czech Airlines renkleriyle yapılan son uçuşun ardından tüm operasyonlar bütünüyle Smartwings çatısı altında toplanmıştı.
1990 yılında kurulan ve ana operasyon merkezi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı olan Pegasus Hava Yolları, 2025 yıl sonu itibarıyla 55 farklı ülkede 158 dış hat destinasyonuna uçuş gerçekleştiriyor. Gerçekleşen bu satın alımla birlikte, Türk hava yolu şirketinin Avrupa içi rotalardaki rekabet gücünün ve pazar payının önemli ölçüde artması bekleniyor.