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Yeni sezonda hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, forvet transferi için rotasını Premier Lig'e çevirdi.

Fanatik'in haberine göre, siyah-beyazlılar Nottingham Forest forması giyen Brezilyalı golcü Igor Jesus'u gündemine aldı.

İLK HEDEF KİRALIK TRANSFER

Haberde yer alan bilgilere göre Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki santrforu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Ancak şartların oluşması halinde bonservisli transfer seçeneği de masada bulunuyor.

2025 yılında Nottingham Forest'a transfer olan Igor Jesus'un İngiliz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

JUVENTUS VE PORTO DA TAKİPTE

Beşiktaş'ın transferde yalnız olmadığı belirtilirken, Juventus ve Porto'nun da Brezilyalı golcüyle yakından ilgilendiği aktarıldı.

Geride kalan sezonda Premier Lig'de 37 maçta 6 gol ve 4 asist üreten Igor Jesus, tüm kulvarlarda ise 52 karşılaşmada 16 gol kaydetti. Brezilya Milli Takımı formasını da 5 kez giyen 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon euro olduğu ifade edildi.