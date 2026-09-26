Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyelerinden ve Divan Kurulu Üyesi Metin Keçeli hayatını kaybetti.
BEŞİKTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI
Siyah-beyazlı kulüp, Keçeli'nin vefatını yayımladığı başsağlığı mesajıyla duyurdu.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Eski yönetim kurulu üyemiz ve Divan Kurulu Üyemiz Metin Keçeli’nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Kulübümüze emeklerini her daim saygıyla hatırlayacağımız kıymetli büyüğümüze Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."