İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa Beşiktaş Park'ta Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.
TAMMY ABRAHAM ESKİ EVİNDE AVRUPA LİGİ KUPASINI KALDIRDI
Aston Villa forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Tammy Abraham aylar sonra İngiliz ekibiyle birlikte geri döndüğü Beşiktaş Park'ta Avrupa Ligi kupasını kaldırdı. Finalde yedek kulübesinde oturan Tammy Abraham süre alamadı.
BEŞİKTAŞ'TAN ASTON VILLA'YA 21 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Sezonun devre arasında Beşiktaş'tan ayrılan 28 yaşındaki İngiliz forvet, 21 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa'ya katılmıştı.