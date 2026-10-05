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Bir dönem Beşiktaş forması giyen Cher Ndour, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde akıllara durgunluk veren bir gole imza attı.

İtalya ile Polonya'nın karşı karşıya geldiği E Grubu mücadelesinde İtalya U21'in kaptanlığını yapan Ndour iki kez ağları havalandırırken attığı ikinci golle geceye damga vurdu.

Intanto gol di Ndour che guarderanno anche a Tonga https://t.co/d8FMzybiN4 — PartyNext 💜 il Vanolismo è inevitabile (@PartyNextGeorge) October 5, 2026

KALECİYİ ÖNDE GÖRDÜ, 70 METREDEN VURDU

Polonya'nın kullandığı kornerin ardından kendi yarı sahasında topu kapan Ndour, rakip kalecinin kalesinden uzakta olduğunu fark etti.

Yaklaşık 70 metreden doğrudan kaleyi düşünen 21 yaşındaki futbolcunun şutunda top ağlarla buluştu.

Ndour'un müthiş golüyle İtalya U21, Polonya karşısında skoru 3-0'a taşıdı. Bu gol, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.