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Kaynak: Haber Merkezi

Profesyonel futbol kariyerine nokta koyan Ciro Immobile, 36 yaşında yeşil sahalara veda etti. Son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris FC'de forma giyen İtalyan yıldızın emeklilik kararı kulüp tarafından resmen duyuruldu.

PARİS FC'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fransız kulübü Paris FC tarafından yapılan açıklamada, "Ciro Immobile ve Paris FC, İtalyan forvetin en üst seviyedeki olağanüstü yolculuğunun ardından profesyonel futbol kariyerini sonlandırma kararını açıkladı. Oyuncu, 17 yıllık profesyonel kariyerinin ardından zamanının çoğunu ailesine ayırma ihtiyacını dile getirdi." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'TA DA FORMA GİYDİ

2024-2025 sezonunda Lazio'dan Beşiktaş'a transfer olan deneyimli golcü, siyah-beyazlı formayla çıktığı 41 resmi maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Immobile, Türkiye kariyerinde Süper Lig ve kupa maçlarında takımının en önemli hücum silahlarından biri olmuştu.

KARİYERİNDE 350 GOL ATTI

17 yıllık profesyonel kariyerinde Juventus, Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Sevilla, Lazio, Beşiktaş ve Paris FC formalarını giyen Ciro Immobile, toplam 656 resmi karşılaşmada 350 gol atıp 82 asist yaptı.

İtalya Milli Takımı'nın da uzun yıllar formasını giyen tecrübeli santrfor, 36 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktalayarak kramponlarını astı.