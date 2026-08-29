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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakiplerinden Bayer Leverkusen ve Hoffenheim, Bundesliga'da yeni sezona mağlubiyetle başladı.

BAYER LEVERKUSEN'DEN BÜYÜK SÜRPRİZ

Bayer Leverkusen, deplasmanda karşılaştığı Elversberg'e 3-2 mağlup oldu. Ev sahibi ekip ilk yarıda ve ikinci yarının başında bulduğu gollerle 3-0'lık üstünlüğü ele geçirirken Leverkusen'in son bölümdeki geri dönüş çabası puan için yeterli olmadı. Bayer Leverkusen Bundesliga'nın yeni ekiplerinden Elversberg'e sürpriz bir şekilde 3-2 mağlup oldu.

OZAN ATTI AMA HOFFENHEIM SKORU KORUYAMADI

Hoffenheim ise Köln deplasmanında aynı skorla kaybetti. Karşılaşmada iki kez öne geçen Hoffenheim, üstünlüğünü koruyamayarak Köln'e 3-2 mağlup oldu.

Milli futbolcu Ozan Kabak, 67. dakikada attığı kafa golüyle takımını 2-1 öne geçirse de Köln, Thijs Dallinga'nın golleriyle geri dönerek karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

İKİ TAKIM DA AYNI SKORLA MAĞLUP OLDU

Böylece Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki iki Alman rakibi Bayer Leverkusen ve Hoffenheim, Bundesliga'nın açılış haftasında 3-2'lik mağlubiyetler yaşadı.