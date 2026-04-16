Transfer çalışmalarını sürdüren ve yeni sezon öncesi kaleci takviyesi yapacak olan Beşiktaş’ın adı bir süredir Altay Bayındır ile anılıyordu. Hatta siyah-beyazlıların milli kaleciyle prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti.

ALTAY BAYINDIR’A RET

Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Altay Bayındır transferini reddettiği öne sürüldü. Sözcü’ye göre Yalçın, oyun kurucu profilini karşılayan bir kaleci transfer edilmesini istedi.

İLK HEDEF JOSE SA

Bu doğrultuda listenin ilk sırasında Wolverhampton forması giyen Jose Sa bulunuyor.

TRANSFER BÜTÇESİ 10-12 MİLYON EURO

Kaleci transferi için 15 milyon euro bütçe ayıran Beşiktaş, Jose Sa’yı 10-12 milyon euro bandında kadrosuna katmayı planlıyor.

33 yaşındaki Jose Sa’nın Wolves ile 1+1 yıl daha sözleşmesi bulunurken, Transfermarkt verilerine göre tecrübeli kalecinin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.