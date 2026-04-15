Beşiktaş'ın sezon sonu Manchester United'dan ayrılacağı konuşulan Altay Bayındır ile prensip anlaşmasına vardığına dair çıkan iddialara yalanlama geldi.

Siyah beyazlı kulübe yakınlığıyla bilinen gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Altay Bayındır iddialarını yalanlamakla kalmayıp aynı zamanda bu olasılığın mümkün olmadığını sert sözlerle açıkladı.

ALTAY BAYINDIR İDDİALARINA SERT ÇIKTI: 'BURASI REHABİLİTASYON MERKEZİ DEĞİL'

Candaş Tolga Işık, İngiliz basınından Daily Mail'in Beşiktaş'ın Altay Bayındır ile prensip anlaşmasına vardığı iddiasını alıntılayarak, "Hem yönetimde hem de teknik heyetteki en yetkili isimlere sordum, net bir dille bu haberi yalanladılar. Beşiktaş artık sosyal sorumluluk projesi kapsamında transfer yapamaz. Burası rehabilitasyon merkezi değil." ifadelerini kullandı.