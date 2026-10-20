Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Andre Onana, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'DOĞRU YÖNDE İLERLEDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Beşiktaş karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Andre Onana, "İyi bir takıma karşı harika bir maç yaptık. Pek çok da şans bulduk aslında ama bazılarını yapabildik, bazılarını da yapamadık. Aslında bizim için bu bugün önemli de bir adım oldu. Doğru istikamette, doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum" dedi.

'TRABZON HALKINA GÜZEL BİR BAŞARI ARMAĞAN EDEBİLİRİZ'

Trabzonspor'un gelişimini sürdürdüğünü vurgulayan Kamerunlu kaleci, "Biz her gün gelişerek, günden güne gelişerek sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Böyle bir takım oluyoruz ve bu ayrıca böyle yapmaya devam ederek de ben Trabzon için güzel bir şey başarıp bunu Trabzon halkına armağan edebileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

'HEPİMİZİN ÇOK BÜYÜK BİR SORUMLULUĞU VAR'

Sezon sonu hedeflerine de değinen Onana şunları söyledi:

"Aslında bugün takımın tamamının performansı sezon sonunda hepimiz adına büyük bir şeyi başarmak adınaydı. Tabii bu büyük bir sorumluluk. Hepimizin çok büyük bir sorumluluğu var. Burada taraftarlarımızın önünde bu sorumluluğumuzun farkında olarak, bilerek de performans sergiliyoruz. Biz bu şekilde çalışmaya devam edip sezon sonu ne olacağını hep birlikte göreceğiz"