Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gelen teklifler sonrası oyuncu satışları kadroya yapılacak takviyelerin önüne geçti.

BEŞİKTAŞ 3 OYUNCU SATIŞINDAN DEV BONSERVİS GELİRİ HEDEFLİYOR

Takımdan ayrılması gündeme gelen Tammy Abraham, Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken Beşiktaş önemli bir bonservis gelirini kasasına koymayı hedefliyor.

Transferde acele etmek istemeyen siyah beyazlı kulüp önce yapacağı satışlarla elini güçlendirecek ardından da nokta atışı hamlelerle kadrosunu güçlendirecek.

ABRAHAM'IN ASTON VILLA'YA TRANSFERİ SON DÜZLÜKTE

Premier Lig ekibi Aston Villa'nın transfer etmek istediği İngiliz golcü Tammy Abraham için Beşiktaş 20 milyon Euro seviyelerinde bir bonservis beklentisi içerisinde.

İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği ve Abraham'ın Aston Villa'ya yeşil ışık yakmasının ardından artık transferde son düzlüğe girildiği öğrenildi.

DEMİR EGE BRAGA İLE PORTEKİZ'E DÖNÜŞ YOLUNDA

Öte yandan Demir Ege Tıknaz için Portekiz ekibi Braga'dan gelen 7 milyon Euro'luk bonservis teklifinin de kabul edildiği ve genç oyuncunun bir dönem Rio Ave formasıyla top koşturduğu Portekiz Ligi'ne geri dönmeye hazırlandığı da gelen bilgiler arasında.

RAFA SILVA İÇİN BENFICA GÖRÜŞMELERİ HIZ KAZANDI

Son olarak Beşiktaş uzun bir süredir geleceği tartışma konusu olan Rafa Silva'yı da bir başka Portekiz devi Benfica'ya satmayı planlıyor.

Benfica Sportif Direktörü Mario Branco'nun dün İstanbul'a gelmesinin ardından iki kulüp arasında hız kazanan görüşmeler kısa süre içerisinde tamamlanabilir.

Rafa Silva'yı da Benfica'ya satarak Beşiktaş'ın 6-7 milyon Euro civarında bir geliri kasasına koyabileceği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ'IN KASASINA YAKLAŞIK 35 MİLYON EURO GİRECEK

Bu üç satışın gerçekleşmesi halinde Beşiktaş'ın toplamda kasasına 35 milyon Euro gibi bir rakamın girmesi bekleniyor.

Siyah beyazlı yönetim elde edeceği bu gelirle birlikte teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği mevkilere yönelik gündemindeki oyuncu transferlerine daha kararlı bir şekilde odaklanacak.