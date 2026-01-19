Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Kayserispor'u 90+5'te El Bilal Toure'nin attığı golle 1-0 yendiği maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

SERGEN YALÇIN: 'RAKİBİ AÇMAKTA ZORLANDIK'

Maçla ilgili düşüncelerini paylaşan Sergen Yalçın, "Zor bir oyun oldu, rakibi açmakta zorlandık. Kontralardan pozisyon da verdik. 90+'larda kazanmak bundan sonra için iyi oldu. 1-0 mutlu edici bir skor ama eksiklerimiz var. Oyuncularla ciddi şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

'DEĞİŞİM SÜRECİNDE BİRLİK OLMAK ZORUNDAYIZ'

Beşiktaş taraftarlarının maçın son bölümündeki tepkilerine değinen Sergen Yalçın, "Beşiktaş camiası ciddi bir değişim içerisinde. Bu değişim sürecinde birlik olmak zorundayız. Birlik olamazsak, bu işin altından kalkamayız. Bizim için de işler çok zor duruma gelir. Taraftara ihtiyacımız var, sonuna kadar bu takımı desteklesinler. Takım, onları arkasında görürse, her şey daha kolay olur. Olumsuz bir hava vardı, takım bocalamaya başladı. Oyuncular da bunları duyuyor... Oyuncularımızın onlara ihtiyacı var. Bu değişim acılı olacak, kolay olmuyor. Değişimler kanlı olur ama merak etmesinler olacak." dedi.

'LAF OLSUN DİYE OYUNCU ALMIYORUZ'

Sergen Yalçın transfer çalışmalarıyla ilgili yaşanan gecikmenin sebebini şu sözlerle açıkladı:

"Transfer için çalışıyoruz. Şu ana kadar 7 oyuncu alabilirdik ama sakin olmak lazım. En doğru oyuncuyu en doğru şekilde getirmek istiyoruz. Laf olsun diye oyuncu almıyoruz. Gecikti ama hemen olmuyor. Daha önce hemen olan transferleri gördük. Biraz sabredeceğiz, acı çekeceğiz ama finalde güzel şeyler olacak. Merak etmesin taraftarlarımız."