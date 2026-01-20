Beşiktaş'ta uzun bir süredir devam eden Rafa Silva belirsizliği artık çözüme kavuşuyor.

SERDAL ADALI 'BENFICA'YA TALEPLERİMİZİ İLETTİK' DEMİŞTİ

Başkan Serdal Adalı'nın "Benifca'ya taleplerimizi ilettik. İstediğimiz seviyede bir teklif gelirse, Rafa gider. Aksi halde Beşiktaş'ta kalır." açıklamasının ardından Portekiz ekibi transferi bitirmek için önemli bir adım attı.

MARIO BRANCO RAFA SILVA İÇİN İSTANBUL'A GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Benfica Sportif Direktörü Mario Branco Rafa Silva transferini görüşmek için İstanbul'a geldi. Benfica ile Beşiktaş arasında anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TA 65 MAÇTA 39 GOLE KATKI SAĞLADI

Beşiktaş kariyerinde çıktığı 65 maçta 23 gol atıp 16 asist yapan Rafa Silva 8 yıl formasını giydiği eski kulübü Benfica'ya geri dönmeye hazırlanıyor.