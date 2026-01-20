Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta yaprak dökümü devam ediyor. Arka arkaya ayrılan futbolculardan sonra altyapıdan yetişen Demir Ege Tıknaz da takımdan ayrılıyor. Siyah-beyazlı ekip, Portekiz ekibi Braga ile anlaştı.

BONSERVİS BEDELİ

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre, Braga, Demir Ege için Beşiktaş’a 7 milyon Euro + 500 bin Euro bonus ödeyecek.

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, basın toplantısında Demir Ege için resmi bir teklif olduğunu ve futbolcu tarafının da ayrılmak istediğini açıklamıştı. Adalı, istenen bonservis bedelinin gelmesi halinde transferin gerçekleşebileceğini vurgulamıştı.

PORTEKİZ'E AŞİNA

Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibi Rio Ave’de kiralık olarak forma giyen Demir Ege, pas arası, top çalma ve isabetli pas performansıyla dikkat çekmişti.