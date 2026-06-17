UEFA'nın Ağustos 2022'de Beşiktaş, Temmuz 2023'te ise Trabzonspor ile imzaladığı anlaşmalar kapsamında kulüplere Finansal Kontrol Kurulu tarafından bazı finansal yükümlülükler getirilmişti.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR MÜJDELİ HABERİ KAP'A BİLDİRDİ

Hem Beşiktaş hem de Trabzonspor yapılan anlaşmadaki tüm kriterlerin karşılandığını ve uygulanan kısıtlamaların önümüzdeki sezondan itibaren kaldırıldığını bugün UEFA'dan kulüplere tebliğ edilen yazılı açıklamanın ardından KAP'a bildirdi.

İKİ KULÜP DE AĞIR YAPTIRIMLARDAN KURTULDU

Eğer bu kriterler yerine getirilmeseydi, önümüzdeki sezonda Avrupa'da mücadelede edecek olan Beşiktaş ve Trabzonspor'a UEFA tarafından ağır yaptırımlar uygulanabilirdi. Neyse ki, finansal açıdan iki kulüp de UEFA kriterlerini yerine getirerek rahat bir nefes aldı.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile UEFA arasında 31 Ağustos 2022 tarihinde imzalanan Uzlaşma Anlaşması (Settlement Agreement) kapsamında üstlendiği temel yükümlülükleri 2025/2026 sezonu itibariyle yerine getirmiş olması neticesinde; UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı'nın (CFCB) Birinci Dairesi tarafından konuya ilişkin 17 Haziran 2026 (bugün) tarihinde ilgili karar tarafımıza tebliğ edilmiştir.

Söz konusu karara göre:

1. Şirketimiz (Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş), Uzlaşma Anlaşması kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olup, süreci başarıyla tamamlamıştır.

2. Uzlaşma Anlaşması kapsamında bugüne kadar uygulanmakta olan tüm operasyonel, finansal ve sportif kısıtlamalar 2026/27 sezonu itibarıyla tamamen sona ermiştir.

Bu karar, Şirketimizin finansal disiplin ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaların UEFA nezdinde olumlu karşılık bulduğunu göstermekte olup, Beşiktaş'ın kurumsal yapısının güçlenmesi adına önemli bir dönüm noktasıdır.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

Trabzonspor müjdeli haberi KAP'a şu şekilde bildirdi:

Temmuz/2023 Döneminde UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) ile Kulübümüz arasında akdedilen yapılandırma anlaşması kapsamında, UEFA'ya karşı tüm taahhütlerimizi yerine getirdiğimiz, bu sebeple anlaşmanın tamamlandığı bilgisi, UEFA tarafından bugün yazılı olarak tarafımıza bildirilmiştir. Böylelikle Kulübümüz; yapılandırma anlaşmasında yer alan tüm operasyonel, mali ve sportif kriterleri yerine getirmiş ve UEFA tarafından 2026/2027 futbol sezonundan itibaren uygulanması muhtemel yaptırımlar, ortadan kalkmıştır.