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Transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Alejandro Grimaldo ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Atletico Madrid’in deneyimli sol bekle prensip anlaşmasına vardığı öne sürülürken, gözler Bayer Leverkusen ile yapılacak bonservis görüşmelerine çevrildi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre La Liga ekibi Atletico Madrid, İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo ile prensipte anlaşma sağladı. Madrid temsilcisinin şimdi Bayer Leverkusen ile bonservis pazarlığına hazırlandığı belirtildi.

Matteo Moretto’nun haberine göre taraflar arasındaki resmi görüşmelerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Transferin mali detaylarının masaya yatırılacağı ve sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği ifade edildi.

TÜRKİYE’DEN DE TAKİP EDİLDİ

Geride kalan sezonda Bayer Leverkusen formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Grimaldo’nun, Türkiye’den Fenerbahçe ve Beşiktaş tarafından da yakından takip edildiği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

İspanya Milli Takımı’nda 14 kez forma giyen Alejandro Grimaldo, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen ile 46 resmi maçta görev yaptı. Deneyimli sol bek bu karşılaşmalarda 14 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.