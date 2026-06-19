Banka devi Türkiye’den gidiyor: ATM'lerinin hepsini kapatıyor

Bankanın resmi kanallardan kullanıcılarına ulaştırdığı SMS metninde şu ifadeler yer aldı:

"Değerli müşterimiz, ATM hizmetlerimizde yapılan düzenleme kapsamında bankamız ATM'leri hizmetten kaldırılacaktır. 8 yıldır olduğu gibi Türkiye genelindeki tüm ATM'leri ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Mobil şubemize her giriş yaptığınızda, 30 gün boyunca dilediğiniz tüm ATM'lerden ücretsiz işlem yapma ayrıcalığı kazanırsınız."