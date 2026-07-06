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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın gündemindeki Romelu Lukaku ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Nicolo Schira’nın haberine göre, Napoli, Belçikalı golcünün bonservisi için 10 milyon euro talep ediyor. İtalyan kulübünün, bu rakam üzerinden gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

EZELİ RAKİPLER DEVREDE

Haberde, hem Fenerbahçe’nin hem de Beşiktaş’ın deneyimli golcüyle ilgilendiği ifade edildi. İki kulübün de transfer şartlarını yakından takip ettiği ve Napoli cephesindeki gelişmeleri beklediği aktarıldı.

BONSERVİS PAZARLIĞI BELİRLEYİCİ OLACAK

Napoli’nin 10 milyon euroluk bonservis beklentisi sonrası transfer sürecinin kulüpler arasında yapılacak görüşmelere bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor. Tarafların ortak noktada buluşması halinde Lukaku transferinde somut adımlar atılabileceği belirtiliyor.