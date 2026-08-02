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Transfer döneminde adı sık sık Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Romelu Lukaku'nun yeni adresiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MLS EKİBİ ATLANTA UNITED LUKAKU'YA TALİP OLDU

Belçika basınında yer alan haberlere göre, MLS temsilcisi Atlanta United, Belçikalı golcüyü transfer etmek için harekete geçti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Atlanta United'ın Lukaku transferi konusunda ciddi olduğu ve yıldız futbolcuyu kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi.

Tarafların öncelikle oyuncunun kişisel şartları üzerinde ortak noktada buluşmaya çalıştığı, transfer görüşmelerinin ise henüz ilk aşamada olduğu aktarıldı.

NAPOLI AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Napoli yönetiminin de Romelu Lukaku'nun takımdan ayrılmasına onay verdiği kaydedildi. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerle netlik kazanması bekleniyor.