Napoli'deki geleceği tartışılan ve son dönemde adı Beşiktaş ile anılan Romelu Lukaku hakkında menajeri Federico Pastorello'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sky Sports'a konuşan Pastorello, deneyimli golcünün yedek kulübesinde oturacak bir oyuncu olmadığını belirterek transfer ihtimaline ilişkin önemli mesajlar verdi.

'YEDEK KULÜBESİNDE OTURMAYI KABUL ETMEZ'

Federico Pastorello, Lukaku'nun kariyeri boyunca kalitesini kanıtladığını vurgulayarak, "Napoli'de yedek kulübesinde oturabilir mi? Tabii ki hayır. Bunu kanıtlamış olağanüstü bir oyuncu, dünyanın en skorer forvetlerinden biri. Böyle bir durumu kabul etmemiz zor. Elbette başlangıçta bir hiyerarşi olabilir ancak son kararı saha verir" ifadelerini kullandı.

'İSTENMEDİĞİ YERDE KALMAZ'

Belçikalı yıldızın istenmediği bir kulüpte forma giymeye devam etmeyeceğini söyleyen Pastorello, "Romelu, istenmediği bir yerde kalacak biri değildir. Bir çözüm bulmaya çalışacağız. Dürüst olmak gerekirse Romelu'yu iki numaralı seçenek olarak hayal etmekte zorlanıyorum. Manna'nın sözleri finansal gerekçelerden kaynaklanıyor olabilir. Transfer piyasası şu anda tamamen durmuş durumda" dedi.

NAPOLI CEPHESİ YEDEK SİNYALİ VERMİŞTİ

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, daha önce yaptığı açıklamalarda Romelu Lukaku'nun yeni sezonda yedek kulübesinde başlayabileceğinin sinyalini vermişti. Menajer Pastorello'nun açıklamaları ise bu sözlerin ardından transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

GEÇEN SEZON SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

33 yaşındaki Belçikalı santrfor, 2025/26 sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Napoli formasıyla yalnızca 7 resmi maçta 64 dakika süre alabildi. Lukaku, bu süreçte 1 gol kaydetti.