Beşiktaş OKX TR kripto varlık platformu ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen törende konuşan Başkan Serdal Adalı, çok sayıda sponsorluk teklifi aldıklarını ancak bu konuda seçici davrandıklarını belirterek OKX TR ile yaptıkları anlaşmanın kulübe önemli bir kazanç sağlayacağını duyurdu.

SERDAL ADALI: 'BEŞİKTAŞ ARMASININ HER ALANDA TEMSİLİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Adalı, dijitalleşmenin önemine dikkat çekerek, “Bugün attığımız adım, bu vizyonun en somut örneklerinden biridir. Bu işbirliği, BJK SuperApp etrafında kurulan bir işbirliğidir. Bugün 1 milyonu aşan indirme sayısıyla super app, Türk futbolunun en büyük dijital taraftar platformlarından biri haline geldi. Kripto para borsaları da bildiğiniz üzere tüm dünyada büyük bir yükseliş içerisinde. Biz de ülkemizde ve dünyada trendleri takip ediyor, Beşiktaş armasının her alanda en doğru şekilde temsil edilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

'BEŞİKTAŞLILARIN HER İŞLEMİNDE KULÜP KAZANACAK'

Anlaşmanın kulübe ekonomik katkı sağlayacağını belirten Adalı, “Beşiktaşlıların bu platformda gerçekleştirdiği her işlem, kulübümüze kaynak sağlayacak. İnanıyoruz ki bir taraftarın kulübüyle olan bağı artık sadece tribünde değil cebindeki telefonla da kuruluyor” ifadelerini kullandı.

TARAFTARA ÖZEL AVANTAJLAR

İşbirliği kapsamında OKX TR’ye üye olan Beşiktaş taraftarlarına BJK SuperApp üzerinden 3 ay ücretsiz Karakartal Plus üyeliği verilecek. Taraftarlar, öncelikli bilet hakkı, Kartal Yuvası indirimleri ve özel etkinliklere katılım gibi ayrıcalıklardan faydalanabilecek.

'SPONSORLUK KONUSUNDA SEÇİCİ DAVRANIYORUZ'

Adalı ayrıca sponsorluk çalışmalarına da değinerek, “Sponsorluklarda geri kaldığımız bir dönem geçirdik. Var gücümüzle daha büyük anlaşmalara ulaşmaya çalışıyoruz. Sponsor olmak isteyen firma sayısı fazla ama biz seçici davranıyoruz” şeklinde konuştu.

'BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ BİR MARKA'

OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır ise işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Beşiktaş, Türkiye’de kendini duyurmak isteyen her marka için önemli bir alan. OKX TR de kendi alanında en büyük şirketlerden biri. Türkiye’deki ilk işbirliğimizi Beşiktaş ile yapmaktan gurur duyuyoruz” dedi.