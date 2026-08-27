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Kaynak: Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda Kauno Zalgiris ile eşleşen Beşiktaş, turun rövanş maçında Litvanya temsilcisine konuk oldu.

İlk karşılaşmayı sahasında 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, deplasmandaki rövanşta rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu sonuca rağmen Beşiktaş, toplam skorda üstünlüğünü koruyarak UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına yükseldi.

TEK GOL OLİVEİRA’DAN GELDİ

Karşılaşmanın tek golünü Kauno Zalgiris’in tecrübeli santrforu Renan Oliveira kaydetti.

Ev sahibi ekip, maçın 64. dakikasında Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

Kaleci Mikelionis’in orta alana doğru gönderdiği uzun topta Djalo’nun hatası sonrası savunma arkasına sarkan Oliveira, ceza sahasına girer girmez sol ayağının içiyle sağ köşeye vuruşunu yaptı. Top direk dibinden ağlara gitti.

BEŞİKTAŞ AVRUPA’DA İLK KEZ GOL YEDİ

Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda ilk kez kalesinde gol gördü.

Siyah-beyazlıların bu sezon Avrupa’daki maçları şöyle:

Beşiktaş 1-0 Midtjylland

Midtjylland 0-2 Beşiktaş

H. Kralove 0-1 Beşiktaş

Beşiktaş 1-0 H. Kralove

Beşiktaş 3-0 Kauno Zalgiris

Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ’NDE

Play-Off Turu’nda Kauno Zalgiris’i elemeyi başaran Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, yeni formatta oynanacak UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması’nda mücadele edecek.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Kauno Zalgiris: Mikelionis, Karashima, Leo Ribeiro, Fiolic, Kalik, Hernandez, Debeljuh, Edokpolor, Moutachy, Ourega, Lekiatas

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Kartal, Olaitan, İlhan Fakılı, Vlahovic.

KAUNO ZALGIRIS-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

MAÇ BAŞLADI

1' İlk düdük geldi maça temsilcimiz Beşiktaş başladı.

İLK ŞUT BEŞİKTAŞ'TAN

2' Salih Ozcan'ın şutunda top kaleci Deividas Mikelionis'ta kaldı.

BEŞİKTAŞ ATAĞI

6' Sağ kanattan Vaclav Cerny topla birlikte ceza sahasına girdi, ortasını yaptı ama savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

KAUNO ZALGIRIS TEHLİKE GELDİ

19' Kauno Zalgiris maçtaki en tehlikeli atağını geliştirdi ama Gabriel Debeljuh'un şutunda top farklı şekilde dışarı gitti.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

32' Beşiktaş gole çok yaklaştı, İlhan Fakılı'nın açtığı orta direğe çarpıp oyun alanın döndü.

DJALO UZAKLAŞTIRDI

35' Kauno Zalgiris paslaşarak sağ kanattan geldi. Moutachy'nin ceza sahasına yaptığı ortada Djalo araya girerek topu uzaklaştırdı.

İLK YARI SONA ERDİ

İKİNCİ YARI BAŞLADI

46' İkinci yarı başladı maç, Kauno Zalgiris'in santra vuruşu ile başladı

BEŞİKTAŞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

52' Beşiktaş gole çok yaklaştı, İlhan Fakılı'nın açtığı ortada Vaclav Cerny'nin vuruşu direğin yanından dışarı gitti.

KAUNO ZALGIRIS ÖNE GEÇTİ

64' Djalo'nun hatası ile birlikte savunma arkasına sarkan Renan Oliveira topu direk dibinden ağlara gönderdi.

Kauno Zalgiris 1-0 Beşiktaş

ARAYA SAVUNMA GİRDİ

73' Beşiktaş'ın sol kanattan kazandığı kornerde Kartal'ın yaptığı ortada savunma araya girdi ve topu taca gönderdi.

ŞUT KALECİ'NIN KUCAĞINDA KALDI

85' Beşiktaş'ta İlhan Fakılı, Hyeon-gyu Oh ile paslaşarak ceza yayı üzerine kat etti. Vuruşunu yapan Oh'un şutu Kauno Zalgiris kalecisinin kucağında kaldı.