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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, kanat transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki Armand Laurienté ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ YENİDEN DEVREDE

Gazeteci Matteo Moretto’nun haberine göre Beşiktaş, Sassuolo forması giyen Armand Laurienté’nin transferi için İtalyan kulübüyle yeniden temas kurdu.

OYUNCUDAN BEŞİKTAŞ KARARI

Haberde, 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunun Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi. Laurienté’nin siyah-beyazlı formayı giymek istediği ve transferin gerçekleşmesi adına Sassuolo yönetimine baskı yaptığı öne sürüldü.

SASSUOLO GERİ ADIM ATMIYOR

Öte yandan İtalyan ekibinin oyuncuyu bırakma konusunda henüz geri adım atmadığı ve transfer görüşmelerinde zorluk çıkarmayı sürdürdüğü ifade edildi.

GEÇEN SEZON DİKKAT ÇEKTİ

Armand Laurienté, geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 7 gol ve 9 asist üreterek takımının en etkili isimlerinden biri oldu.