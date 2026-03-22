Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Beşiktaş Gain ile Trabzonspor Basketbol karşı karşıya geldi.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan maçta son çeyrekte oyunun kontrolünü ele alan Beşiktaş Gain, mücadeleyi 86-80 kazanmayı başardı.
PERİYOT SONUÇLARI
1. Periyot: 15-21
Devre: 36-47
3. Periyot: 63-64
Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla ligdeki 19. galibiyetini elde ederken, bordo-mavili takım 7. mağlubiyetini aldı.
Ligin gelecek haftasında Beşiktaş, Manisa Basket’e konuk olacak. Trabzonspor ise sahasında Bahçeşehir’i ağırlayacak.