BKT Avrupa Kupası’nda Türk temsilcileri, 2025-2026 sezonunda ortaya koydukları performansla dikkat çekmeyi sürdürüyor.
Avrupa’da Türk damgası: BKT Avrupa Kupası’nda ilk kez 3 Türk takımı yarı finalde
BKT Avrupa Kupası’nda Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom yarı finale yükselerek tarihi bir başarıya imza attı, en az bir Türk takımının finale çıkması kesinleşirken EuroLeague bileti ihtimali gündeme geldi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunda mücadele eden Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom, çeyrek final aşamasında rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Üç Türk ekibi, organizasyon tarihinde ilk kez aynı sezonda son dört takım arasında yer aldı.
Turnuvada yarı final karşılaşmaları üç maç üzerinden oynanacak ve iki galibiyet alan ekipler finale yükselecek. Serinin ilk maçları 31 Mart’ta, ikinci karşılaşmalar 3 Nisan’da, gerekmesi halinde üçüncü maçlar ise 8 Nisan’da yapılacak.
Yarı final eşleşmeleri sonucunda Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji karşı karşıya geleceği için en az bir Türk takımının finale çıkması kesinleşti.
Çeyrek finalde sahasında avantajı değerlendiren Beşiktaş, İtalya temsilcisi Dolomiti Energia’yı 77-76 mağlup ederek organizasyonda bir sezon aranın ardından yeniden yarı finale adını yazdırdı. Bahçeşehir Koleji ise Rumen ekibi U-BT Cluj Napoca’yı 75-72 yenerek üst üste ikinci kez son dört takım arasına kaldı.
Diğer yarı final eşleşmesinde Türk Telekom, İsrail temsilcisi Hapoel Midtown’u 91-90 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Belgrad’da oynanan karşılaşma, Kyle Allman’ın son saniyede kaydettiği üç sayılık basketle sonuçlandı. Ankara temsilcisi, yarı finalde Fransa ekibi Cosea JL Bourg-en-Bresse ile karşılaşacak ve ev sahibi avantajı rakipte olacak.
Turnuva tarihinde bugüne kadar final oynayan dört Türk takımından ikisi şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray 2015-2016 sezonunda, Darüşşafaka ise 2017-2018 sezonunda kupayı kazandı. Bursaspor 2021-2022’de, Türk Telekom ise 2022-2023’te ikinci oldu.
Bu sezon şampiyon olacak takımın EuroLeague bileti alacağı turnuvada, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN veya Türk Telekom’dan biri kupayı kazanması halinde Avrupa Ligi’nde mücadele etme hakkı elde edecek. Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda EuroLeague’de 2018-2019 sezonundan sonra ilk kez üç Türk takımı yer alacak.