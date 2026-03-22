Emeklilerin banka değişikliği konusunda acele etmemesi gerektiğini belirten Mali Müşavir ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, cayma hakkının bulunduğunu ve istenildiği zaman banka tercihinin değiştirilebildiğini vurguladı.
Emeklilere promosyon uyarısı: Uzman isim tarih verdi
Emekliler banka promosyonu için acele etmesin! Emin Yılmaz, cayma hakkı sayesinde her zaman değişiklik yapılabileceğini, ancak temmuz maaş zammı sonrası daha yüksek rakamlar için beklemenin avantajlı olacağını belirtti.Baran Yalçın
"EMEKLİLER BANKA DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA ACELE ETMEMELİ"
Yılmaz, “Cayma hakkının bulunduğunu ve istenildiği zaman banka tercihinin değiştirilebildiğini” söyledi. Ancak daha avantajlı kampanyalardan yararlanmak adına temmuz ayı başının daha uygun bir dönem olabileceğine dikkat çekti.
PROMOSYON YARIŞI HIZ KAZANDI
Promosyon yarışı, emekliler için yeni fırsat kapıları açarken, gözler şimdi temmuz ayında maaş artışı sonrası bankaların açıklayacağı yeni rakamlara çevrildi.
2026 yılı başından itibaren bankalar arası rekabet zirve yaptı; özel bankalarda nakit promosyonlar 25-31 bin TL bandına, ek avantajlarla (fatura talimatı, kredi kartı kullanımı, faizsiz kredi vb.) toplam 90 bin TL'ye varan paketlere ulaştı.
Kamu bankalarında ise tutarlar genellikle 12 bin TL civarında kalırken, yan hizmetlerle cazip hale getiriliyor.
SGK protokolüne göre emekliler 3 yıl taahhütle promosyon alıyor; erken değişiklikte kalan süreye orantılı cayma bedeli (iade) ödeniyor. Ancak birçok banka yeni promosyondan mahsup yaparak bu yükü hafifletiyor.
TEMMUZ BEKLENTİSİ YÜKSEK
Uzmanlara göre emeklilere temmuz zammı sonrası enflasyon etkisiyle promosyonlar 35 bin TL ve üzerine çıkabilir; rekabet daha da kızışacak.