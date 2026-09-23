UEFA Uluslar Ligi randevuları amacıyla Sırbistan Milli Takımı kampına katılması planlanan Vlahovic'in, Amedspor karşılaşması sırasında baldır probleminden ötürü sakatlık yaşadığı duyuruldu.

Beşiktaş taraftarına müjde: Dusan Vlahovic’in dönüş tarihi belli oldu - Resim : 1

Sırp yıldızın hissettiği ağrılar nedeniyle Uluslar A Ligi kapsamındaki Yunanistan (24 Eylül) ile Hollanda (27 Eylül) mücadelelerinde, devamında ise dış sahadaki Almanya (1 Ekim) ve Hollanda (4 Ekim) müsabakalarında görev alamayacağı dün bildirilmişti.

Beşiktaş’a Vlahovic’ten kötü haber: Milli takım kadrosundan çıkarıldıBeşiktaş’a Vlahovic’ten kötü haber: Milli takım kadrosundan çıkarıldıSpor

NTV'nin haberine göre deneyimli santrfor, Beşiktaş'ın 11 Ekim Pazar günkü Kocaelispor randevusunda görev yapabilecek.