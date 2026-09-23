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UEFA Uluslar Ligi randevuları amacıyla Sırbistan Milli Takımı kampına katılması planlanan Vlahovic'in, Amedspor karşılaşması sırasında baldır probleminden ötürü sakatlık yaşadığı duyuruldu.

Sırp yıldızın hissettiği ağrılar nedeniyle Uluslar A Ligi kapsamındaki Yunanistan (24 Eylül) ile Hollanda (27 Eylül) mücadelelerinde, devamında ise dış sahadaki Almanya (1 Ekim) ve Hollanda (4 Ekim) müsabakalarında görev alamayacağı dün bildirilmişti.

NTV'nin haberine göre deneyimli santrfor, Beşiktaş'ın 11 Ekim Pazar günkü Kocaelispor randevusunda görev yapabilecek.