Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk edecek Beşiktaş’ta tüm planlar 3 puan üzerine kuruldu. Taraftarlar ise gözünü rekor kırmaya dikti.

Siyah-beyazlıların tribünleri tamamen doldurması bekleniyor. Taraftarların özel pankartlarla takımlarını destekleyeceği ve izleyenlere görsel bir şölen sunacağı bildirildi.

Hatırlanacağı üzere, 11 Mayıs 2013’te oynanan Gençlerbirliği maçında 141 desibel ile rekor kıran Beşiktaş taraftarları, Galatasaray derbisinde bu rekoru geliştirmeyi hedefliyor.