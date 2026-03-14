Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu derbi maçın ardından hakem kararları çok tartışılmıştı.

Siyah beyazlı kulübün sert tepki gösterdiği hakem kararları nedeniyle Beşiktaş taraftar grubu çArşı harekete geçerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

ÇARŞI: 'ADALETİN BİTTİĞİ YERDE ANARŞİMİZ BAŞLAR'

Çarşı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"07.03.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş JK – galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında yaşanan şaibeli hakem kararlarının, futbol oyun kuralları ve VAR protokolü açısından ciddi ihlaller içermesi sebebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk

Amacımız herhangi bir kulübü değil, sporun temelini oluşturan adil oyun ilkesini ve hukukun üstünlüğünü savunmaktır.

Futbolda adaletin sağlanması, yalnızca kulüpler için değil tüm spor kamuoyu için önemlidir. Konunun ilgili makamlar tarafından incelenmesini ve gerekli değerlendirmelerin yapılmasını gerekli cezaların verilmesini gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz

Dosyanın, görevini layıkıyla yerine getiren ve hukukun gereğini titizlikle uygulayan bir Cumhuriyet savcısı tarafından değerlendirilmesini temenni eder ve tekrar hatırlamak isteriz ki

ADALETİN BİTTİĞİ YERDE ANARŞİMİZ BAŞLAR !"