08 Mart 2026 Pazar
Galatasaray derbiyi kaç kişi tamamlamalıydı? Ahmet Çakar açıkladı

Süper Lig’in 25. haftasında lider Galatasaray, Beşiktaş deplasmanından Victor Osimhen’in golüyle üç puanla ayrıldı. Maç sonu Ahmet Çakar'ın hakem Ozan Ergün için sözleri ise gündeme düştü. Çakar, Galatasaray'ın kaç kırmızı kart görmesi gerektiğini açıkladı.

İbrahim Doğanoğlu
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde, Galatasaray, 10 kişiyle sahadan galip ayrıldı.

Mücadelenin 62. dakikasında Leroy Sané kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Galatasaray’a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla puan farkını 7’ye çıkardı.

Maç sonunda ise tartışmalı pozisyonlar tekrar gündeme geldi.

Eski hakem Ahmet Çakar, Skyspor’a şu ifadeleri kullandı:

“Yazıklar olsun bu hakemlere. Hakem ‘hakem’ olsaydı net 3 kırmızı kart olur ve skor değişirdi!”

“Osimhen'in sarısı var, düdükten sonra topa vuruyor, kitap çok açık, kırmızı kart!”

“Sallai'nin ilk yarıda net sarısı geçildi, ikinci yarıda sarı gördü, atılması lazım!”

“Türkiye’de futbol böyle mi yönetilecek, hiç mi utanma yok?”

Eski hakem Ahmet Çakar’a göre, Galatasaray maçı 8 kişiyle tamamlamalıydı.

