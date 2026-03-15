Haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtıkları belirlenen toplam 45 şüpheli, farklı ülkelerde düzenlenen operasyonların ardından Türkiye’ye iade edildi.

İçişleri ve Adalet bakanlıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, 18’i kırmızı bültenle, 27’si ise ulusal düzeyde aranan kişiler yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Operasyon sürecinde Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik, Siber Suçlar, Asayiş ve Terörle Mücadele birimleri ortak çalışma yürüttü. Operasyonlarda ilgili ülkelerin güvenlik birimleriyle de iş birliği yapıldı.

Çalışmalar kapsamında Gürcistan’da 35, Almanya’da 5 kişi yakalanırken; Arjantin, Bulgaristan, Irak, İsveç ve Karadağ’da da birer kişi gözaltına alındı.

Türkiye’ye getirilen isimler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öldürülen suç örgütü lideri Halil Falyalı’nın koruması Hakan Atıcı ile “Redkitler” adlı organize suç örgütünün üyesi olduğu belirtilen Ramazan Sadan da bulunuyor.

Yetkililer, Hakan Atıcı’nın Arjantin’den, Ramazan Sadan’ın ise Gürcistan’dan Türkiye’ye teslim edildiğini açıkladı.

Yakalananların aranma gerekçeleri şu şekilde:

"Nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, kişinin kendisini kamu görevlisi ya da banka, sigorta ve kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma, kasten öldürme, kasten yaralama ve basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla yağma, bilişim sistemleri kullanılarak hırsızlık ve muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, parada sahtecilik, çocuğun cinsel istismarı, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ), ruhsatsız ateşli silah ve mühimmat bulundurma ile sayıca ve nitelik bakımından vahim silah veya mühimmat bulundurma, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kadına karşı şiddet ve ilgili kanun maddesine muhalefet."