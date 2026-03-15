OLAYLAR

1493 - Kristof Kolomb Yeni Dünya'ya yaptığı ilk seyahatten sonra İspanya'ya geri döndü.

1820 - Maine, Amerika Birleşik Devletleri'ne katılarak ülkenin 23. eyaleti oldu.

1848 - 1848 Macar Devrimi patlak verdi.

1892 - Jesse W. Reno tarafından yürüyen merdivenin patenti alındı.

1892 - Liverpool FC kuruldu.

1917 - II. Nikolay, kardeşi Mihail lehine tahtta çekildi.

1919 - Merzifon işgal edildi.

1920 - Birleşik Krallık otoriteleri, İstanbul'da yüz elli kişiyi tutukladı.

1921 - Osmanlı eski Sadrazamı Talat Paşa, Ermeni kırımı'nda rolü olduğu gerekçesiyle Berlin'de 23 yaşındaki Soğomon Tehliryan tarafından öldürüldü.

1928 - 15 Mart Olayı başladı. Japon İmparatorluğu'nda çok sayıda komüniste tutuklama kararı çıkarıldı.

1933 - Almanya'da Hitler, III. Reich'ı ilan etti.

1938 - SSCB'de olağanüstü mahkemede ölüm cezasına çarptırılan, aralarında Ekim Devrimi'nin önderlerinden Nikolay Buharin'in de bulunduğu 18 kişinin cezaları infaz edildi.

1939 - Cumhurbaşkanı Emil Hácha, Nazi Almanyası'nın İkinci Çekoslovak Cumhuriyeti'ni ilhakını kabul etti ve Bohemya ve Moravya Protektorası ilan edildi.

1945 - II. Dünya Savaşı: Sovyet güçleri Yukarı Silezya'yı Alman güçlerinden temizlemek için taarruz başlattı.

1961 - Güney Afrika, Milletler Topluluğu'ndan ayrıldı.

1961 - Turkish Daily News kuruldu. 3 Kasım 2008'den itibaren Hürriyet Daily News adını aldı.

1964 - Sinema yıldızı Elizabeth Taylor ile oyuncu Richard Burton evlendi.

1985 - İnternette ilk alan adı tescili yapıldı.

1989 - Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Galatasaray, Monaco takımı ile Köln'de bulunan Müngersdorf Stadyumu'nda yaptığı maçta 1-1 berabere kalarak, bu kupada yarı finale yükselen ilk Türk takımı oldu.

2001 - İstanbul - Moskova seferini yapan Tupolev Tu-154 tipi bir uçak, Çeçen korsanlarca kaçırıldı. Medine'ye indirilen uçağa, Suudi antiterör timlerince düzenlenen operasyonda, Türk yolcu Gürsel Kambal, Rus hostes Yuria Fomina ve bir korsan öldü.

2002 - Güneydoğu Anadolu Projesinin sulama tünellerinden T2 faaliyete geçti.

2003 - Hu Jintao, Çin'in 4. Devlet Başkanı olarak göreve başladı.

2004 - Çin Halk Cumhuriyeti'nde ilk kez bir milletvekili, ülkede yılda 10 bin insanın idam edildiğini açıkladı. Ülke, insan hakları örgütlerinin eleştirileri nedeniyle, idamla ilgili rakamlarını gizli tutuyor.

2011 - Suriye İç Savaşı'nın başlangıcı.

2011 - Kenan Evren, kurucularından biri olduğu Mehmetçik Vakfına röportaj verdi. Bu, Evren'in son röportajı oldu.

2019 - Christchurch cami saldırıları: Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki El Nur Camii ve Linwood İslam Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırılarda, 51 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi ise yaralandı. Olay anı, saldırgan tarafından sosyal medyadan canlı yayınlandı.

2023 - Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi yaşandı. 21 kişi öldü.

DOĞUMLAR

270 - Aziz Nikolaos, Yunan Hristiyan aziz ve piskopos (ö. 343)

1638 - Shunzhi, Qing Hanedanı'nın üçüncü imparatoru (ö. 1661)

1713 - Nicolas Louis de Lacaille, Fransız astronom (ö. 1762)

1738 - Cesare Beccaria, İtalyan hukukçu, filozof, ekonomist ve edebiyatçı (ö. 1794)

1746 - Giovanni Battista Venturi, İtalyan fizikçi, diplomat, bilim tarihçisi ve katolik rahip (ö. 1822)

1767 - Andrew Jackson, Amerikalı politikacı ve ABD'nin 7. Başkanı (ö. 1845)

1778 - Pauline Fourès, Fransız ressam ve roman yazarı (ö. 1869)

1821 - Johann Josef Loschmidt, Avusturyalı bilim insanı (ö. 1895)

1830 - Paul Heyse, Alman yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1914)

1830 - Élisée Reclus, Fransız coğrafyacı, tarihçi, yazar, vejetaryen ve anarşist (ö. 1905)

1833 - Géza Fejérváry, Macar general (ö. 1914)

1835 - Dürrinev Kadınefendi, Sultan Abdülaziz'in birinci eşi ve başkadınefendi (ö. 1895)

1851 - William Mitchell Ramsay, İskoç arkeolog ve Yeni Ahit uzmanı (ö. 1939)

1854 - Emil Adolf von Behring, Alman hekim ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1917)

1859 - Camille Jullian, Fransız tarihçi (ö. 1933)

1872 - Boris Drangov, Bulgar Albay ve savaş pedagogu (ö. 1917)

1874 - Harold L. Ickes, Amerikalı siyaset adamı (ö. 1952)

1875 - Faik Bey Konitza, Arnavut yazar ve devlet adamı (ö. 1942)

1878 - Rıza Pehlevi, İran şahı (ö. 1944)

1879 - Yakov Ganetsky, Sovyet diplomat ve siyaset adamı (ö. 1937)

1886 - Lili Berky, Macar aktris (ö. 1958)

1887 - Lütfi Kırdar, Türk hekim, devlet adamı, asker, Manisa ve İstanbul Valisi ve Sağlık Bakanı (ö. 1961)

1887 - Leslie Knighton, İngiliz teknik direktör (ö. 1959)

1887 - Baba Salim Öğütçen, Türk halk şairi (ö. 1956)

1887 - Mustafa Merlika-Kruja, Arnavutluk Başbakanı (ö. 1958)

1888 - Refik Halit Karay, Türk yazar (ö. 1965)

1888 - Sophus Nielsen, Danimarkalı futbolcu ve teknik direktör (ö. 1963)

1892 - Laura Papo Bohoreta, Bosnalı Yahudi feministi ve yazar (ö. 1942)

1897 - Ağasadık Geraybeyli, Azeri sinemacı (ö. 1988)

1916 - Fadıl Hoca, Yugoslav siyasetçi (ö. 2001)

1916 - Harry James, ABD'li bir müzisyen (ö. 1983)

1919 - Lawrence Tierney, Amerikalı oyuncu (ö. 2002)

1920 - E. Donnall Thomas, Amerikalı hekim (ö. 2012)

1930 - Jores Alferov, Rus fizikçi ve akademisyen (ö. 2019)

1930 - Martin Karplus, Avusturya asıllı Amerikan kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2024)

1931 - Faruk Geç, Türk gazeteci, ressam, çizgi-romancı ve illustratör (ö. 2014)

1932 - Alan Bean, Amerikan test pilotu ve NASA astronotu (ö. 2018)

1932 - Arif Mardin, Türk asıllı Amerikalı albüm yapımcısı (ö. 2006)

1933 - Philippe de Broca, Fransız sinema yönetmeni (ö. 2004)

1933 - Ruth Bader Ginsburg, Amerikalı avukat ve hukukçu (ö. 2020)

1936 - Göksel Arsoy, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

1938 - Mehmet Sağlam, Türk siyasetçi

1938 - Şükrü Saban, Türk atlet

1941 - Tomris Uyar, Türk öykü yazarı ve çevirmen (ö. 2003)

1942 - Molly Peters, İngiliz oyuncu (ö. 2017)

1943 - David Cronenberg, Kanadalı sinemacı

1943 - Sly Stone, Amerikalı müzisyen (ö. 2025)

1944 - Nebahat Çehre, Türk oyuncu ve şarkıcı

1946 - Mahir Çayan, Türk devrimci ve THKP-C lideri (ö. 1972)

1947 - Ry Cooder, Amerikalı gitarist ve şarkıcı

1948 - Övgün Ahmet Ercan, Türk bilim insanı ve jeofizik yüksek mühendisi

1952 - Cemal Gencer, Türk sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2005)

1953 - Bulut Aras, Türk sinema oyuncusu

1953 - Kumba Yalá, Gine-Bissaulu öğretim görevlisi ve siyasetçi (ö. 2014)

1953 - Erik-Jan Zürcher, Hollandalı bilim insanı

1956 - Hasan Akıncıoğlu, Türk iş insanı ve eski Antalyaspor Başkanı

1956 - Hasan Doğan, Türk iş insanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlarından (ö. 2008)

1957 - Joaquim de Almeida, Portekizli-Amerikalı oyuncu

1957 - Víctor Muñoz, İspanyol millî futbolcu ve teknik direktör

1957 - David Silverman, Amerikalı animatör

1959 - Ben Okri, Nijeryalı şair ve roman yazarı

1961 - Terry Cummings, Amerikalı emekli basketbol oyuncusu

1963 - Bret Michaels, Amerikalı müzisyen, aktör, yönetmen, senarist ve yapımcı

1964 - Rockwell, R&B ve pop türünde şarkı söyleyen müzisyen

1967 - Naoko Takeuchi, Japon manga sanatçısı

1968 - Sabrina Salerno, İtalyan şarkıcı ve oyuncu

1968 - Jon Schaffer, Amerikalı müzisyen

1972 - İbrahim Sediyani, Kürt asıllı Türk gazeteci, yazar, şair, seyyah ve doğa aktivisti

1975 - Veselin Topalov, Bulgar satranç büyük ustası ve eski FIDE dünya şampiyonu

1975 - Eva Longoria, Amerikalı sinema oyuncusu

1975 - will.i.am, Amerikalı hip hop müzisyeni, dansçı, söz yazarı

1977 - Joe Hahn, Kore asıllı Amerikalı DJ, turntablist ve yönetmendir

1979 - Onur Aydın, Türk basketbolcu

1981 - Young Buck, Amerikalı rapçi

1981 - Mikael Forssell, Alman asıllı Fin eski futbolcu

1981 - Veronica Maggio, İtalyan asıllı İsveçli pop şarkıcısı

1982 - Tom Budge, Avustralyalı bir aktördür

1982 - Wilson Kipsang Kiprotich, Kenyalı uzun mesafeci

1983 - Umut Bulut, Türk futbolcu

1983 - Kostas Kaymakoğlu, Yunan millî basketbolcu

1984 - Wilson Aparecido Xavier Júnior, Brezilyalı futbolcu

1984 - Kostas Vasiliadis, Yunan profesyonel basketbolcu

1985 - Kellan Lutz, Amerikalı oyuncu ve model

1985 - Giray Kaçar, Türk millî futbolcu

1986 - Jai Courtney, Avustralyalı oyuncu

1986 - Serkan Çalık, Türk futbolcu

1986 - Lil Dicky, Amerikalı şarkıcı

1988 - Éver Guzmán, Meksikalı futbolcu

1989 - Sandro, Brezilyalı futbolcusu

1989 - Adrien Silva, Portekizli millî futbolcu

1990 - Fernando Saucedo, Bolivyalı millî futbolcu

1991 - Seren Şirince, Türk oyuncu

1991 - Xavier Henry, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu

1992 - Thea Garrett, Maltalı sanatçı ve söz yazarı

1993 - Alia Bhatt, Hint aktris ve şarkıcı

1993 - Paul Pogba, Fransız futbolcu

1995 - Guillermo Martínez Ayala, Meksikalı futbolcu

2000 - Kristian Kostov, Bulgar-Rus şarkıcı

ÖLÜMLER

MÖ 44 - Jül Sezar, Romalı asker ve politik lider (d. MÖ 100)

220 - Cao Cao, Doğu Han Haneda büyük güç kazanan bir Çinli savaş ağası ve Hanedanın sondan bir önceki başbakanı (d. 155)

493 - Odoacer, İtalya Kralı (d. 435)

963 - II. Romanos, 959-963 yılları arasında tahta kalan Bizans imparatoru (d. 939)

1190 - Hainaultlu Isabella Fransa Kraliçesi. II. Philip'in karısı ve VIII. Louis'in annesi.

1536 - Pargalı Damat İbrahim Paşa, Osmanlı devlet adamı ve sadrazam (d. 1493)

1833 - Kurt Polycarp Joachim Sprengel, Alman botanikçi ve doktor (d. 1766)

1842 - Luigi Cherubini, İtalyan asıllı ama çalışma hayatının önemli kısmını Fransa'da geçirmiş besteci (d. 1760)

1849 - Giuseppe Caspar Mezzofanti, İtalyan Katolik kardinal ve dil bilimci (d. 1774)

1881 - Nikolay Sablin, Rus siyasetçi (d. ?)

1891 - Joseph Bazalgette, İngiliz başmühendis (d. 1819)

1918 - Marie-Juliette Olga Lili Boulanger bilinen adı: Lili Boulanger, Rus asllı Fransız besteci (d. 1893)

1921 - Mehmed Talat Paşa, Osmanlı Sadrazamı ve İttihat ve Terakki kurucularından (d. 1874)

1937 - Howard Phillips Lovecraft, Amerikalı yazar (d. 1890)

1938 - Nikolay Buharin, Sovyet siyasetçi (d. 1888)

1939 - Deniz Kızı Eftalya, Türk kanto sanatçısı ve şarkıcı (d. 1891)

1941 - Alexej von Jawlensky, Rus ressam (d. 1864)

1942 - Alexander von Zemlinsky, Avusturyalı besteci, orkestra şefi ve müzik eğitimcisi (d. 1871)

1944 - Otto von Below, Prusyalı general (d. 1857)

1945 - Şayân Kadınefendi, V. Murad'ın üçüncü eşi (d. 1853)

1962 - Arthur Compton, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1892)

1970 - Arthur Adamov, Rus asıllı Fransız yazar (d. 1908)

1971 - Cevat Fehmi Başkut, Türk gazeteci ve oyun yazarı (d. 1905)

1972 - Ahmed Muradbegović, Bosnalı yazar, oyun yazarı ve romancı (d. 1898)

1975 - Aristotle Onassis, Yunan armatör (d. 1906)

1978 - Jerzy Hryniewski, Polonya Başbakanı (d. 1895)

1981 - René Clair, Fransız film yönetmeni (d. 1898)

1981 - Yaşar Nabi Nayır, Türk şair ve edebiyatçı (d. 1908)

1988 - Edita Morris, İsveçli-Amerikalı yazar (d. 1902)

1995 - Mustafa Necati Karaer, Türk yazar, şair, oto biyografici ve eleştirmen (d. 1929)

1997 - Victor Vasarely, Macar asıllı Fransız ressam (d. 1906)

1998 - Benjamin Spock, Amerikalı pediyatrist ve yazar (d. 1903)

2000 - Mengü Ertel, Türk tasarımcı ve sanat yönetmeni (d. 1931)

2003 - Dame Thora Hird, İngiliz aktris, stand-up komedyen, sunucu ve yazar (d. 1911)

2004 - John Anthony Pople, İngiliz matematikçi, kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1925)

2006 - George Yorgo Rallis, Yunan siyasetçi (d. 1918)

2007 - Stuart Rosenberg, Amerikalı film yönetmeni (d. 1927)

2011 - Nate Dogg ya da doğum adıyla Nathaniel Dwayne Hale, Grammy'ye aday gösterilmiş Amerikalı R&B/hip hop şarkıcısı (d. 1969)

2014 - David Brenner, Amerikalı oyuncu, komedyen ve yazar (d. 1936)

2014 - Clarissa Dickson Wright, İngiliz gazeteci, yemek uzmanı ve TV programcısı (d. 1947)

2016 - Lübka Rondova, Bulgar halk şarkıcısı (d. 1936)

2016 - Sylvia Anderson, İngiliz yapımcı ve aktris (d. 1927)

2016 - Ratu Seru Raveive Rabeni, Fijili rugby oyuncusu (d. 1978)

2017 - Ali Murat Daryal, Türk İlahiyat profesörü (d. 1931)

2017 - Phil Garland, Yeni Zelandalı halk müziği sanatçısı (d. 1942)

2018 - Mohamed Sayah, Tunuslu siyasetçi (d. 1933)

2019 - Okwui Enwezor, Nijeryalı yazar, şair, küratör, şair ve eğitimci (d. 1963)

2019 - Wiesław Kilian, Polonyalı siyasetçidir (d. 1952)

2020 - Muhammed Ami-Tahrani, İranlı halterci (d. 1935)

2020 - Suzy Delair, Fransız aktris ve şarkıcı (d. 1917)

2020 - Vittorio Gregotti, İtalyan mimar (d. 1927)

2020 - Aytaç Yalman, Türk asker ve Türk Kara Kuvvetleri Komutanı (d. 1940)

2021 - Gilmar Fubá, Brezilyalı profesyonel futbolcu (d. 1975)

2021 - Yaphet Kotto, Amerikalı aktör (d. 1939)

2022 - Tom Barnett, eski İngiliz profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1936)

2022 - Barbara Maier Gustern, Amerikalı vokal koçu, şarkıcı ve müzisyen (d. 1935)

2022 - Anneli Sauli, Fin aktris (d. 1932)

2022 - Ma Shaoxin, Çinli aktör (d. 1936)

2023 - Roman Lentner, Polonyalı eski millî futbolcudur (d. 1937)

2023 - Mimis Papaioannou, eski Yunan millî futbolcu ve teknik adam (d. 1942)

2025 - Delia Razon, Filipinli aktris (d. 1930)