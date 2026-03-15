OLAYLAR
1493 - Kristof Kolomb Yeni Dünya'ya yaptığı ilk seyahatten sonra İspanya'ya geri döndü.
1820 - Maine, Amerika Birleşik Devletleri'ne katılarak ülkenin 23. eyaleti oldu.
1848 - 1848 Macar Devrimi patlak verdi.
1892 - Jesse W. Reno tarafından yürüyen merdivenin patenti alındı.
1892 - Liverpool FC kuruldu.
1917 - II. Nikolay, kardeşi Mihail lehine tahtta çekildi.
1919 - Merzifon işgal edildi.
1920 - Birleşik Krallık otoriteleri, İstanbul'da yüz elli kişiyi tutukladı.
1921 - Osmanlı eski Sadrazamı Talat Paşa, Ermeni kırımı'nda rolü olduğu gerekçesiyle Berlin'de 23 yaşındaki Soğomon Tehliryan tarafından öldürüldü.
1928 - 15 Mart Olayı başladı. Japon İmparatorluğu'nda çok sayıda komüniste tutuklama kararı çıkarıldı.
1933 - Almanya'da Hitler, III. Reich'ı ilan etti.
1938 - SSCB'de olağanüstü mahkemede ölüm cezasına çarptırılan, aralarında Ekim Devrimi'nin önderlerinden Nikolay Buharin'in de bulunduğu 18 kişinin cezaları infaz edildi.
1939 - Cumhurbaşkanı Emil Hácha, Nazi Almanyası'nın İkinci Çekoslovak Cumhuriyeti'ni ilhakını kabul etti ve Bohemya ve Moravya Protektorası ilan edildi.
1945 - II. Dünya Savaşı: Sovyet güçleri Yukarı Silezya'yı Alman güçlerinden temizlemek için taarruz başlattı.
1961 - Güney Afrika, Milletler Topluluğu'ndan ayrıldı.
1961 - Turkish Daily News kuruldu. 3 Kasım 2008'den itibaren Hürriyet Daily News adını aldı.
1964 - Sinema yıldızı Elizabeth Taylor ile oyuncu Richard Burton evlendi.
1985 - İnternette ilk alan adı tescili yapıldı.
1989 - Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Galatasaray, Monaco takımı ile Köln'de bulunan Müngersdorf Stadyumu'nda yaptığı maçta 1-1 berabere kalarak, bu kupada yarı finale yükselen ilk Türk takımı oldu.
2001 - İstanbul - Moskova seferini yapan Tupolev Tu-154 tipi bir uçak, Çeçen korsanlarca kaçırıldı. Medine'ye indirilen uçağa, Suudi antiterör timlerince düzenlenen operasyonda, Türk yolcu Gürsel Kambal, Rus hostes Yuria Fomina ve bir korsan öldü.
2002 - Güneydoğu Anadolu Projesinin sulama tünellerinden T2 faaliyete geçti.
2003 - Hu Jintao, Çin'in 4. Devlet Başkanı olarak göreve başladı.
2004 - Çin Halk Cumhuriyeti'nde ilk kez bir milletvekili, ülkede yılda 10 bin insanın idam edildiğini açıkladı. Ülke, insan hakları örgütlerinin eleştirileri nedeniyle, idamla ilgili rakamlarını gizli tutuyor.
2011 - Suriye İç Savaşı'nın başlangıcı.
2011 - Kenan Evren, kurucularından biri olduğu Mehmetçik Vakfına röportaj verdi. Bu, Evren'in son röportajı oldu.
2019 - Christchurch cami saldırıları: Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki El Nur Camii ve Linwood İslam Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırılarda, 51 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi ise yaralandı. Olay anı, saldırgan tarafından sosyal medyadan canlı yayınlandı.
2023 - Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi yaşandı. 21 kişi öldü.
DOĞUMLAR
270 - Aziz Nikolaos, Yunan Hristiyan aziz ve piskopos (ö. 343)
1638 - Shunzhi, Qing Hanedanı'nın üçüncü imparatoru (ö. 1661)
1713 - Nicolas Louis de Lacaille, Fransız astronom (ö. 1762)
1738 - Cesare Beccaria, İtalyan hukukçu, filozof, ekonomist ve edebiyatçı (ö. 1794)
1746 - Giovanni Battista Venturi, İtalyan fizikçi, diplomat, bilim tarihçisi ve katolik rahip (ö. 1822)
1767 - Andrew Jackson, Amerikalı politikacı ve ABD'nin 7. Başkanı (ö. 1845)
1778 - Pauline Fourès, Fransız ressam ve roman yazarı (ö. 1869)
1821 - Johann Josef Loschmidt, Avusturyalı bilim insanı (ö. 1895)
1830 - Paul Heyse, Alman yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (ö. 1914)
1830 - Élisée Reclus, Fransız coğrafyacı, tarihçi, yazar, vejetaryen ve anarşist (ö. 1905)
1833 - Géza Fejérváry, Macar general (ö. 1914)
1835 - Dürrinev Kadınefendi, Sultan Abdülaziz'in birinci eşi ve başkadınefendi (ö. 1895)
1851 - William Mitchell Ramsay, İskoç arkeolog ve Yeni Ahit uzmanı (ö. 1939)
1854 - Emil Adolf von Behring, Alman hekim ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1917)
1859 - Camille Jullian, Fransız tarihçi (ö. 1933)
1872 - Boris Drangov, Bulgar Albay ve savaş pedagogu (ö. 1917)
1874 - Harold L. Ickes, Amerikalı siyaset adamı (ö. 1952)
1875 - Faik Bey Konitza, Arnavut yazar ve devlet adamı (ö. 1942)
1878 - Rıza Pehlevi, İran şahı (ö. 1944)
1879 - Yakov Ganetsky, Sovyet diplomat ve siyaset adamı (ö. 1937)
1886 - Lili Berky, Macar aktris (ö. 1958)
1887 - Lütfi Kırdar, Türk hekim, devlet adamı, asker, Manisa ve İstanbul Valisi ve Sağlık Bakanı (ö. 1961)
1887 - Leslie Knighton, İngiliz teknik direktör (ö. 1959)
1887 - Baba Salim Öğütçen, Türk halk şairi (ö. 1956)
1887 - Mustafa Merlika-Kruja, Arnavutluk Başbakanı (ö. 1958)
1888 - Refik Halit Karay, Türk yazar (ö. 1965)
1888 - Sophus Nielsen, Danimarkalı futbolcu ve teknik direktör (ö. 1963)
1892 - Laura Papo Bohoreta, Bosnalı Yahudi feministi ve yazar (ö. 1942)
1897 - Ağasadık Geraybeyli, Azeri sinemacı (ö. 1988)
1916 - Fadıl Hoca, Yugoslav siyasetçi (ö. 2001)
1916 - Harry James, ABD'li bir müzisyen (ö. 1983)
1919 - Lawrence Tierney, Amerikalı oyuncu (ö. 2002)
1920 - E. Donnall Thomas, Amerikalı hekim (ö. 2012)
1930 - Jores Alferov, Rus fizikçi ve akademisyen (ö. 2019)
1930 - Martin Karplus, Avusturya asıllı Amerikan kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 2024)
1931 - Faruk Geç, Türk gazeteci, ressam, çizgi-romancı ve illustratör (ö. 2014)
1932 - Alan Bean, Amerikan test pilotu ve NASA astronotu (ö. 2018)
1932 - Arif Mardin, Türk asıllı Amerikalı albüm yapımcısı (ö. 2006)
1933 - Philippe de Broca, Fransız sinema yönetmeni (ö. 2004)
1933 - Ruth Bader Ginsburg, Amerikalı avukat ve hukukçu (ö. 2020)
1936 - Göksel Arsoy, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu
1938 - Mehmet Sağlam, Türk siyasetçi
1938 - Şükrü Saban, Türk atlet
1941 - Tomris Uyar, Türk öykü yazarı ve çevirmen (ö. 2003)
1942 - Molly Peters, İngiliz oyuncu (ö. 2017)
1943 - David Cronenberg, Kanadalı sinemacı
1943 - Sly Stone, Amerikalı müzisyen (ö. 2025)
1944 - Nebahat Çehre, Türk oyuncu ve şarkıcı
1946 - Mahir Çayan, Türk devrimci ve THKP-C lideri (ö. 1972)
1947 - Ry Cooder, Amerikalı gitarist ve şarkıcı
1948 - Övgün Ahmet Ercan, Türk bilim insanı ve jeofizik yüksek mühendisi
1952 - Cemal Gencer, Türk sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2005)
1953 - Bulut Aras, Türk sinema oyuncusu
1953 - Kumba Yalá, Gine-Bissaulu öğretim görevlisi ve siyasetçi (ö. 2014)
1953 - Erik-Jan Zürcher, Hollandalı bilim insanı
1956 - Hasan Akıncıoğlu, Türk iş insanı ve eski Antalyaspor Başkanı
1956 - Hasan Doğan, Türk iş insanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlarından (ö. 2008)
1957 - Joaquim de Almeida, Portekizli-Amerikalı oyuncu
1957 - Víctor Muñoz, İspanyol millî futbolcu ve teknik direktör
1957 - David Silverman, Amerikalı animatör
1959 - Ben Okri, Nijeryalı şair ve roman yazarı
1961 - Terry Cummings, Amerikalı emekli basketbol oyuncusu
1963 - Bret Michaels, Amerikalı müzisyen, aktör, yönetmen, senarist ve yapımcı
1964 - Rockwell, R&B ve pop türünde şarkı söyleyen müzisyen
1967 - Naoko Takeuchi, Japon manga sanatçısı
1968 - Sabrina Salerno, İtalyan şarkıcı ve oyuncu
1968 - Jon Schaffer, Amerikalı müzisyen
1972 - İbrahim Sediyani, Kürt asıllı Türk gazeteci, yazar, şair, seyyah ve doğa aktivisti
1975 - Veselin Topalov, Bulgar satranç büyük ustası ve eski FIDE dünya şampiyonu
1975 - Eva Longoria, Amerikalı sinema oyuncusu
1975 - will.i.am, Amerikalı hip hop müzisyeni, dansçı, söz yazarı
1977 - Joe Hahn, Kore asıllı Amerikalı DJ, turntablist ve yönetmendir
1979 - Onur Aydın, Türk basketbolcu
1981 - Young Buck, Amerikalı rapçi
1981 - Mikael Forssell, Alman asıllı Fin eski futbolcu
1981 - Veronica Maggio, İtalyan asıllı İsveçli pop şarkıcısı
1982 - Tom Budge, Avustralyalı bir aktördür
1982 - Wilson Kipsang Kiprotich, Kenyalı uzun mesafeci
1983 - Umut Bulut, Türk futbolcu
1983 - Kostas Kaymakoğlu, Yunan millî basketbolcu
1984 - Wilson Aparecido Xavier Júnior, Brezilyalı futbolcu
1984 - Kostas Vasiliadis, Yunan profesyonel basketbolcu
1985 - Kellan Lutz, Amerikalı oyuncu ve model
1985 - Giray Kaçar, Türk millî futbolcu
1986 - Jai Courtney, Avustralyalı oyuncu
1986 - Serkan Çalık, Türk futbolcu
1986 - Lil Dicky, Amerikalı şarkıcı
1988 - Éver Guzmán, Meksikalı futbolcu
1989 - Sandro, Brezilyalı futbolcusu
1989 - Adrien Silva, Portekizli millî futbolcu
1990 - Fernando Saucedo, Bolivyalı millî futbolcu
1991 - Seren Şirince, Türk oyuncu
1991 - Xavier Henry, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu
1992 - Thea Garrett, Maltalı sanatçı ve söz yazarı
1993 - Alia Bhatt, Hint aktris ve şarkıcı
1993 - Paul Pogba, Fransız futbolcu
1995 - Guillermo Martínez Ayala, Meksikalı futbolcu
2000 - Kristian Kostov, Bulgar-Rus şarkıcı
ÖLÜMLER
MÖ 44 - Jül Sezar, Romalı asker ve politik lider (d. MÖ 100)
220 - Cao Cao, Doğu Han Haneda büyük güç kazanan bir Çinli savaş ağası ve Hanedanın sondan bir önceki başbakanı (d. 155)
493 - Odoacer, İtalya Kralı (d. 435)
963 - II. Romanos, 959-963 yılları arasında tahta kalan Bizans imparatoru (d. 939)
1190 - Hainaultlu Isabella Fransa Kraliçesi. II. Philip'in karısı ve VIII. Louis'in annesi.
1536 - Pargalı Damat İbrahim Paşa, Osmanlı devlet adamı ve sadrazam (d. 1493)
1833 - Kurt Polycarp Joachim Sprengel, Alman botanikçi ve doktor (d. 1766)
1842 - Luigi Cherubini, İtalyan asıllı ama çalışma hayatının önemli kısmını Fransa'da geçirmiş besteci (d. 1760)
1849 - Giuseppe Caspar Mezzofanti, İtalyan Katolik kardinal ve dil bilimci (d. 1774)
1881 - Nikolay Sablin, Rus siyasetçi (d. ?)
1891 - Joseph Bazalgette, İngiliz başmühendis (d. 1819)
1918 - Marie-Juliette Olga Lili Boulanger bilinen adı: Lili Boulanger, Rus asllı Fransız besteci (d. 1893)
1921 - Mehmed Talat Paşa, Osmanlı Sadrazamı ve İttihat ve Terakki kurucularından (d. 1874)
1937 - Howard Phillips Lovecraft, Amerikalı yazar (d. 1890)
1938 - Nikolay Buharin, Sovyet siyasetçi (d. 1888)
1939 - Deniz Kızı Eftalya, Türk kanto sanatçısı ve şarkıcı (d. 1891)
1941 - Alexej von Jawlensky, Rus ressam (d. 1864)
1942 - Alexander von Zemlinsky, Avusturyalı besteci, orkestra şefi ve müzik eğitimcisi (d. 1871)
1944 - Otto von Below, Prusyalı general (d. 1857)
1945 - Şayân Kadınefendi, V. Murad'ın üçüncü eşi (d. 1853)
1962 - Arthur Compton, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1892)
1970 - Arthur Adamov, Rus asıllı Fransız yazar (d. 1908)
1971 - Cevat Fehmi Başkut, Türk gazeteci ve oyun yazarı (d. 1905)
1972 - Ahmed Muradbegović, Bosnalı yazar, oyun yazarı ve romancı (d. 1898)
1975 - Aristotle Onassis, Yunan armatör (d. 1906)
1978 - Jerzy Hryniewski, Polonya Başbakanı (d. 1895)
1981 - René Clair, Fransız film yönetmeni (d. 1898)
1981 - Yaşar Nabi Nayır, Türk şair ve edebiyatçı (d. 1908)
1988 - Edita Morris, İsveçli-Amerikalı yazar (d. 1902)
1995 - Mustafa Necati Karaer, Türk yazar, şair, oto biyografici ve eleştirmen (d. 1929)
1997 - Victor Vasarely, Macar asıllı Fransız ressam (d. 1906)
1998 - Benjamin Spock, Amerikalı pediyatrist ve yazar (d. 1903)
2000 - Mengü Ertel, Türk tasarımcı ve sanat yönetmeni (d. 1931)
2003 - Dame Thora Hird, İngiliz aktris, stand-up komedyen, sunucu ve yazar (d. 1911)
2004 - John Anthony Pople, İngiliz matematikçi, kimyager ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1925)
2006 - George Yorgo Rallis, Yunan siyasetçi (d. 1918)
2007 - Stuart Rosenberg, Amerikalı film yönetmeni (d. 1927)
2011 - Nate Dogg ya da doğum adıyla Nathaniel Dwayne Hale, Grammy'ye aday gösterilmiş Amerikalı R&B/hip hop şarkıcısı (d. 1969)
2014 - David Brenner, Amerikalı oyuncu, komedyen ve yazar (d. 1936)
2014 - Clarissa Dickson Wright, İngiliz gazeteci, yemek uzmanı ve TV programcısı (d. 1947)
2016 - Lübka Rondova, Bulgar halk şarkıcısı (d. 1936)
2016 - Sylvia Anderson, İngiliz yapımcı ve aktris (d. 1927)
2016 - Ratu Seru Raveive Rabeni, Fijili rugby oyuncusu (d. 1978)
2017 - Ali Murat Daryal, Türk İlahiyat profesörü (d. 1931)
2017 - Phil Garland, Yeni Zelandalı halk müziği sanatçısı (d. 1942)
2018 - Mohamed Sayah, Tunuslu siyasetçi (d. 1933)
2019 - Okwui Enwezor, Nijeryalı yazar, şair, küratör, şair ve eğitimci (d. 1963)
2019 - Wiesław Kilian, Polonyalı siyasetçidir (d. 1952)
2020 - Muhammed Ami-Tahrani, İranlı halterci (d. 1935)
2020 - Suzy Delair, Fransız aktris ve şarkıcı (d. 1917)
2020 - Vittorio Gregotti, İtalyan mimar (d. 1927)
2020 - Aytaç Yalman, Türk asker ve Türk Kara Kuvvetleri Komutanı (d. 1940)
2021 - Gilmar Fubá, Brezilyalı profesyonel futbolcu (d. 1975)
2021 - Yaphet Kotto, Amerikalı aktör (d. 1939)
2022 - Tom Barnett, eski İngiliz profesyonel futbolcu ve teknik direktör (d. 1936)
2022 - Barbara Maier Gustern, Amerikalı vokal koçu, şarkıcı ve müzisyen (d. 1935)
2022 - Anneli Sauli, Fin aktris (d. 1932)
2022 - Ma Shaoxin, Çinli aktör (d. 1936)
2023 - Roman Lentner, Polonyalı eski millî futbolcudur (d. 1937)
2023 - Mimis Papaioannou, eski Yunan millî futbolcu ve teknik adam (d. 1942)
2025 - Delia Razon, Filipinli aktris (d. 1930)