Beşiktaş'tan Tammy Abraham'ın kalıcı transferine ilişkin KAP açıklaması geldi.

ROMA'DAN TAMMY ABRAHAM'IN BONSERVİSİ ALINDI

Siyah Beyazlılar, Roma'dan şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı golcü oyuncunun bonservisini aldığını duyurdu.

Sözleşmesindeki gerekli şartların oluşmasının ardından İtalyan kulübüne 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.

BEŞİKTAŞ'IN KAP AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın Abraham transferi için KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, A.S. Roma S.P.A. kulübüne 13.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir."

ASTON VILLA'YA TRANSFER OLUYOR

Öte yandan Beşiktaş, Tammy Abraham için Premier Lig ekibi Aston Villa ile prensipte anlaştı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.