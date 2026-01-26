Emekli ve asgari ücrete gelen zamlar, vatandaşlar tarafından tepkiye neden oldu. Asgari ücret 28 bin TL seviyesine gelirken, en düşük emekli maaşının ise 20 bin TL olacağı açıklandı.
Bankaların emekli promosyon ücretlerinde dev artış: Ödemeler 28 bin TL’ye dayandı
Maaş zamlarının belirlenmesinin ardından banka devleri ise promosyon yarışında hızlarını yükseltti. En yüksek teklifi sunan banka ise merak ediliyor. Yeniçağ olarak bankaların promosyon tutarlarını sıraladık.
EN YÜKSEK TEKLİF SUNAN BANKALAR (27.000 TL VE ÜZERİ)
ING: Toplamda 28.000 TL'ye varan bir fırsat sunuyor. Bunun 15.000 TL'si ek koşulsuz nakit promosyon, kalan kısmı ise ek nakit promosyonlardan oluşuyor.
VakıfBank: Maaşını taşıyanlara toplamda 27.000 TL'ye varan ödeme yapıyor. 12.000 TL nakit promosyona ek olarak 15.000 TL'ye varan nakit ödeme seçeneği mevcut. Ayrıca EFT ve FAST işlemleri ücretsiz.
Yapı Kredi: Toplam 27.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sağlıyor. Bu tutarın 15.000 TL'si ana nakit promosyon, 12.000 TL'si ise ek promosyon kalemlerinden oluşuyor.
DenizBank: Emeklilere toplam 27.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. 12.000 TL ana promosyon ve 15.000 TL ek promosyon şeklinde bir dağılımı var.
ORTA-YÜKSEK SEGMENT TEKLİFLER (20.000 TL - 25.000 TL ARASI)
Albaraka Türk: Toplam 25.000 TL'ye varan avantaj sunuyor. 15.600 TL promosyonun yanı sıra 9.400 TL'ye varan ödül fırsatı bulunuyor.
Türkiye İş Bankası: Toplamda 24.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Ayrıca kart aidatı muafiyeti ve indirimli ek hesap gibi ayrıcalıklar sağlıyor.
TEB: 12.000 TL ana promosyona ek olarak 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 21.000 TL'ye varan bir ödeme yapıyor.
Garanti BBVA: 15.000 TL nakit promosyona ek olarak, Bonus kredi kartı veya Paracard ile harcamalara bağlı 6.000 TL'ye varan bonus ile toplam 21.000 TL'ye varan avantaj sağlıyor.
QNB: Toplamda 20.400 TL'ye varan emeklilik ödülü veriyor. Bunun 15.000 TL'si nakit, geri kalanı fatura talimatı ve harcama iadelerinden oluşuyor.
20.000 TL ALTINDAKİ TEKLİFLER
Kuveyt Türk: Maaşını taşıyanlara toplam 18.000 TL'ye varan promosyon sunuyor ve EFT/FAST işlemlerinden ücret almıyor.
Akbank: 15.000 TL nakit promosyon ve 2.500 TL ek nakit ödül ile toplam 17.500 TL'ye varan bir fırsat sağlıyor.
Türkiye Finans: Toplamda 14.500 TL'ye varan promosyon ve Bonus ödül imkanı sunuyor.
Ziraat Bankası, Halkbank ve ICBC Turkey: Her üç banka da 12.000 TL nakit promosyon sunuyor. Görsellerde bu bankalar için ek bir promosyon tutarı belirtilmemiş olup toplam limit 12.000 TL olarak görünüyor.
NOT: Bankaların promosyon tutarları değişiklik göstermektedir. Kampanyalara göre promosyon tutarları belirtildi.