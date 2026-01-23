Beşiktaş’ın, Abraham transferi için bir süredir Aston Villa ile yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. Siyah beyazlılar, 15 milyon Euro ile başladığı pazarlıkları 21 milyon Euro ve genç stoper Yasin Özcan’ın bonservisini kapsayan seviyeye kadar çıkardı.

İki kulüp arasında peşinat ve ödeme planı gibi detaylar üzerine son görüşmelerin yapıldığı öğrenilirken, transferin bitme aşamasına geldiği ifade edildi. Son anda bir pürüz ya da yeni talep çıkmaması halinde Abraham transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. Transferin imza aşamasına gelmesi durumunda oyuncunun Göztepe maçında forma giymeyeceği belirtildi.

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Rafa Silva, Demir Ege Tıknaz, Svensson, Jurasek, Paulista, Mert Günok ve Necip Uysal ile yollarını ayırmıştı. Abraham’ın da takımdan ayrılması halinde siyah beyazlıların kadro mevcudunun 18 futbolcuya düşeceği öğrenildi.