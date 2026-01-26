Galatasaray'a Noa Lang transferinde görülmemiş sözleşme: Napoli yine yapacağını yaptı

Napoli'den Noa Lang'ı kiralayan Galatasaray, PSV Eindhoven ve Roma'nın da peşinden koştuğu oyuncu için İtalyan kulübüyle sıkı bir pazarlığa girişerek, Lang'ı 2 milyon euro kiralama bedeli ve 28 milyon euro satın alma opsiyonuyla transfer etti.