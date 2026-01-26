Yeniçağ Gazetesi
26 Ocak 2026 Pazartesi
İstanbul 16°
Anasayfa Spor Galatasaray'a Noa Lang transferinde görülmemiş sözleşme: Napoli yine yapacağını yaptı

Galatasaray'a Noa Lang transferinde görülmemiş sözleşme: Napoli yine yapacağını yaptı

Galatasaray'ın, Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosuna kattığı Noa Lang'ın transferi için İtalyan kulübüyle çok farklı bir protokol imzaladığı kulislerde yankılanıyor.

Cansu İşcan Cansu İşcan
Son Güncelleme:
Galatasaray'a Noa Lang transferinde görülmemiş sözleşme: Napoli yine yapacağını yaptı - Resim: 1

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang için flaş bir iddia futbolseverleri şaşkına çevirdi.

Galatasaray'a Noa Lang transferinde görülmemiş sözleşme: Napoli yine yapacağını yaptı - Resim: 2

Napoli'den Noa Lang'ı kiralayan Galatasaray, PSV Eindhoven ve Roma'nın da peşinden koştuğu oyuncu için İtalyan kulübüyle sıkı bir pazarlığa girişerek, Lang'ı 2 milyon euro kiralama bedeli ve 28 milyon euro satın alma opsiyonuyla transfer etti.

Galatasaray'a Noa Lang transferinde görülmemiş sözleşme: Napoli yine yapacağını yaptı - Resim: 3

Galatasaray ile Napoli arasında 4 gün süren pazarlıkların finalinde, Hollandalı yıldızın sözleşmesinde çok farklı bir maddeye yer verildiği de kulislerde konuşuldu.

Galatasaray'a Noa Lang transferinde görülmemiş sözleşme: Napoli yine yapacağını yaptı - Resim: 4

İddialara göre; Galatasaray yönetimi, sezon sonunda Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Napoli'ye 2 milyon euroluk bir tazminat ödemesinde bulunacak.

Galatasaray'a Noa Lang transferinde görülmemiş sözleşme: Napoli yine yapacağını yaptı - Resim: 5

Böylece 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kiralama maliyeti 2 milyon eurodan 4 milyon euroya çıkmış olacak.

Galatasaray'a Noa Lang transferinde görülmemiş sözleşme: Napoli yine yapacağını yaptı - Resim: 6
Kaynak: Haber Merkezi
