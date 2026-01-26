Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang için flaş bir iddia futbolseverleri şaşkına çevirdi.
Galatasaray'a Noa Lang transferinde görülmemiş sözleşme: Napoli yine yapacağını yaptı
Galatasaray'ın, Napoli'den satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosuna kattığı Noa Lang'ın transferi için İtalyan kulübüyle çok farklı bir protokol imzaladığı kulislerde yankılanıyor.Cansu İşcan
Napoli'den Noa Lang'ı kiralayan Galatasaray, PSV Eindhoven ve Roma'nın da peşinden koştuğu oyuncu için İtalyan kulübüyle sıkı bir pazarlığa girişerek, Lang'ı 2 milyon euro kiralama bedeli ve 28 milyon euro satın alma opsiyonuyla transfer etti.
Galatasaray ile Napoli arasında 4 gün süren pazarlıkların finalinde, Hollandalı yıldızın sözleşmesinde çok farklı bir maddeye yer verildiği de kulislerde konuşuldu.
İddialara göre; Galatasaray yönetimi, sezon sonunda Noa Lang'ın satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Napoli'ye 2 milyon euroluk bir tazminat ödemesinde bulunacak.
Böylece 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kiralama maliyeti 2 milyon eurodan 4 milyon euroya çıkmış olacak.