Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda bir araya geldi.
ITALIANO YÖNETİMİNDE TAKTİK MESAİSİ
Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti.
Isınma koşularıyla başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi.
DAR ALANDA TOP KAPMA ÇALIŞTILAR
Antrenmanın devamında dar alanda top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı futbolcular, idmanın son bölümünde ise Hradec Kralove karşılaşmasına yönelik taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ın sabah antrenmanı taktik çalışmasının ardından sona erdi.
HAZIRLIKLAR YARIN DEVAM EDECEK
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi hedefleyen Beşiktaş, Hradec Kralove rövanşının hazırlıklarını yarın saat 10.30'da gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.