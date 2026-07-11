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Kaynak: AA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki çalışma yaklaşık 1 saat sürdü.

Dünkü hazırlık karşılaşmalarında görev alan futbolcular, salonda gerçekleştirilen yenileme antrenmanıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasıyla başladıkları idmanı, minyatür kale ve dar alandaki çift kale maçlarla bitirdi.

Siyah-beyazlı ekipte Güney Koreli futbolcu Hyeon-gyu Oh, izin sürecinin ardından bugün yurt dışı kampına katıldı.

Yeni transfer Salih Özcan, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Öte yandan Fildişi Sahilli savunmacı Emmanuel Agbadou'nun yarın kamp kadrosuna dahil olacağı belirtildi.

Beşiktaş, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.