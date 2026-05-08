Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a elenen Beşiktaş’ta maç sonrasında yaşanan olay gündeme damga vurmuştu.

Mağlubiyet sonrası soyunma odasına giderken tribünden Sergen Yalçın'a atılan su şişesi tepki çekmişti.

Beşiktaş konuyla ilgili hukuki süreç başlatarak Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatan taraftar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BEŞİKTAŞ SU ŞİŞESİ FIRLATAN TARAFTAR İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre; söz konusu taraftarın kimliği tespit edilerek 6222 sayılı kanun kapsamında cezalandırılması için savcılığa dilekçe verildi. Aynı zamanda kongre üyesi olduğu tespit edilen taraftarın ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edileceği belirtildi.