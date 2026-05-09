CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kriptolu telefon üzerinden iletişim kurduğunu, Gürlek'in Erdoğan'ı dinlettiğini söylediğini ileri sürerek, "Sayın Erdoğan, duymadıysa ihbar ediyorum. Erdoğan'ın ailesinin bu işten rahatsız olduğunu ve Erdoğan'a bir şeyler anlatmaya çalıştığını duyuyorum. Herkes aklını başına alsın, çok büyük bir tehlike var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tehlikeden kendini koruyacak, bu tehditten kendini arındıracaktır. Akın Gürlek, Türkiye için bir milli güvenlik, bir gelecek sorunudur, çok yönlü çok kapsamlı bir sorundur. Doğrudan cumhurbaşkanını yanıltmakta, onun talimatlarıyla yanlış işlere girmektedir" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik dava sürecine ilişkin olarak, "Mutlak butlan gelmez, geleceği varsa, göreceği var. Denemesi bedava. Bunu Erdoğan için söylüyorum. Normal şartlarda gelmez. Bu akıl sır erecek bir iş değildir. Ben istinaf mahkemesinin hakiminin yerinde olmak istemezdim, bu kadar spekülasyon... Mutlak butlan, normal hukuk döngüsünün içinde olabilecek bir karar değil. Bir mutlak butlan kararının çıkması bir siyasi baskı ve zorlamayla olur. Ekonomik, siyasi sonuçları olur. Mahkeme, kendisi kararını versin ama CHP'ye böyle yöntemlerle müdahale yapmayı denemesi bedava. AK Parti perişan olur. Millet böyle şeyleri affetmez. CHP parti kuracakmış da... Yedek parti var mı var ama mutlak butlana karşı değil, kapatma davasına karşı. Mutlak butlanda mücadele alanı CHP'nin kendisidir. Burada asla ve asla delegenin elimize verdiği bayrağı kimseye bırakmayız" ifadesini kullandı.

Özel, salı günü grup toplantısında gösterdiği, "akpden.com" isimli web sitesine milli güvenliği tehdit gerekçesiyle erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Özel, kendisinin dokunulmazlığının kaldırılacağı iddialarına ilişkin olarak, "Ya bu darbeye direneceksin, direnmek için her şeyi göze alacaksın. Bunları göze aldık. Bu işin lamı cimi yok. Ne yaparlarsa yapsınlar sonuçta yol arkadaşlarımız 12 metrekare yere girmiş mücadele veriyorken, hiçbirimiz her türlü tehdit, iftira, her şeyi göze almışız. Gücümüzü anayasadan, iç tüzükten, dokunulmazlıktan değil CHP'nin genel başkanı olmaktan alıyoruz. CHP'nin genel başkanına bir şey yapmaya kalkışmanın çok ağır bedelleri vardır. O bedeli göze alan buyursun gelsin" dedi.

Özel, şunları kaydetti:

KRİPTOLU TELEFONLA GÖRÜŞME İDDİASI

"Ben camide VIP odada görüşüyorsun diyene kadar Erdoğan'ı Hz. Ali Camii'nin VIP odasında buluyordu Akın Gürlek. Ben onu dediğimden beri konuşmuyorsun. Yalansa yalan diyin. Şimdi kriptolu telefon var aranızda. Yakınlarına, çevresine, 'Erdoğan'ı dinliyorum, bana bir şey yapamazlar' diyorsun. Akın Gürlek, Erdoğan'ı dinlediğini söylüyor. Sayın Erdoğan, duymadıysa ihbar ediyorum. Erdoğan'ın ailesinin bu işten rahatsız olduğunu ve Erdoğan'a bir şeyler anlatmaya çalıştığını duyuyorum. Akın Gürlek'in sana bilgi olarak verdiği Ekrem İmamoğlu'nun babasının bahçesinde 10 küp altın bulduk meselesi yalan, böyle bir şey yok. Bulunmadı ama Erdoğan'a 'Buldum, kanıtı bende, merak etme' diyor. Aile, Erdoğan'ın buna inandığını, Akın Gürlek'in Erdoğan'ı buna inandırdığını söylüyor. Buradan ilan ediyorum, o kazı yaptı, hiçbir şey bulunmadı. Arama tutanakları elimizde.

Herkesin gözünün önünde kazındı. O bahçeden ne kasa, ne küp ne altın çıktı. Erdoğan ile kriptolu telefondan yarısı doğru yarısı yalan bir sürü beyanat verdiğini, kendi ağzından talimat aldığını, bunları kayda aldığını söylüyor. Bunlar yok diyorlarsa çıksınlar yok desinler. Kendisi belki yok diyecektir. Aileye sesleniyorum. Birileri babanızı, 23 yılın sonunda artısıyla eksisiyle falan filan... Seçim kaybeder, önceki cumhurbaşkanımız olurdu, bir darbe girişimine girildi çıkıldı, öyle bir işin içine batıldı ki, gerçekler eninde sonunda çıkar.

Herkes aklını başına alsın, çok büyük bir tehlike var. Kendisini Türkiye'nin şerifi olarak görüyor. Türkiye Devleti'nin bir düzeni, bir hafızası, bir birikimi ve kendi içinde emniyet supapları var. Bu emniyet supaplarının da ayarlarıyla oynamaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tehlikeden kendini koruyacak, bu tehditten kendini arındıracaktır. İktidar olduğumuzda bu arınmayı yapacağız. Yargıdaki çeteleşme durumunu, liyakatsiz atamaları ve birileri için aparat olarak kullanılanların tamamından yargıyı arındıracağız. Namuslu hakimler, savcılar yüzde 90. Bunlar bir avuç. Yargı bu tehditten ve bu urdan kurtulmak istiyor. Bizim arkadaşlarımız dünya kadar zarar gördüler. Akıllarını başlarına alsınlar. Bu iş bizim arkadaşlarımız ve ailelerinden, sizin arkadaşlarınız ve ailelerine tehdit olmaya başladı. Kendi düşen ağlamaz, ağlamayın ama bu adama tedbir alın. Milli İstihbarat Teşkilatı, bu ülkede bu kadar büyük bir tehlikeyi görmüyor olamaz. Herkesin kendisine ait gelecek planları olabilir ama hiçbir şey bu ülkenin ortak geleceğinden önemli değil. Geri dönmeyecek hasarlar bırakabilirler. Akın Gürlek, Türkiye için bir milli güvenlik, bir gelecek sorunudur, çok yönlü çok kapsamlı bir sorundur. Doğrudan cumhurbaşkanını yanıltmakta, onun talimatlarıyla yanlış işlere girmektedir."

"360'I BULMAK ERDOĞAN'IN İŞİ"

Özel, partisinin saha çalışmalarına ilişkin olarak, "Pazartesi günü 81 ilde arkadaşlarımız başladı, 81 ilde bütün milletvekillerimiz görevde bu hafta sonu. Bir hareketlilik, bir motivasyon. Olumsuz hiçbir reaksiyon yok. Mayıs boyunca devam edecek. Haziran programı çalışılıyor. Asla durmadan, yorulmadan, asla bir adım geri atmadan devam" dedi.

Özel, erken seçim çağrısına ilişkin bir soru üzerine, "Erken seçim olursa aday olurum diye düşünüyorsa Erdoğan, 360'ı bulma onun işi. Ben şimdi seçim diyorum. O hesabı yaparken denklemin önüne beni katmasın. Bizim dediğimiz tarihler geçti. Seçimleri erkene almak için bir teklifleri olursa, benim buna tamam diyecek durumum yok. Parti Meclisi'ne ve milletvekillerine sormam lazım, garantili bir sonuç beklemesinler. Aday olmak isteyen, bir an önce gelsin koysun sandığı" ifadesini kullandı.

Bir anket yaptırdıklarını, ara seçimlere ilişkin 8 ilde "hissettiğinin ötesinde bir şey" gördüğünü belirten Özel, "AK Parti'nin ara seçimden kaçacağını, güç kaybettiğini biliyordum. Örneğin İstanbul 1. Bölge'de AK Parti üç puanla öndeydi, 14 puanla CHP, AK Parti'nin önünde. Afyonkarahisar, Adıyaman, Kastamonu çok iyi bir noktadayız. En çok Aydın'a sandığın gelmesine sabırsızlanıyorum. Kendisine topuklu efe diyip AK Parti'ye topuklamanın bedelinin ne olduğunu görsün. Anket acayip bir şey söylüyor. Topuklu efe yüzde 18, Aydın öbür yana yüzde 82. Bu transferi doğru bulmadım diyen AK Partili doğru buldum diyenden fazla" diye konuştu.

"EN BÜYÜK ZULMÜ RAMAZAN CAN GÖRÜYOR"

Özel, "Bunları gören, okuyan, bilen AK Parti'de bunu anlatmaya çalışan bir grup var, ama dinleyen yok. Muhakemeyi doğru yerden yapamayan birisi yönetiyor AK Parti'yi de Türkiye Cumhuriyeti'ni de. Gözü dönmüş iş bilmezler grubunun AK Parti siyasetini teslim alma durumundayız. Bugün Adalet Bakanlığı'nda en büyük zulmü önceki Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can ve onun döneminde bir iki yere gelmiş kişiler görüyor. CHP gelse bu kadar vicdansız davranmaz. Bir önceki İçişleri Bakanı'nın şu anki Bakan Yardımcısı Bülent Turan'a yaptığı haksızlığı hiçbir rövanşist başka parti gelip öbürüne yapmaz. Bir atanmışın, partinin saat vidasından gelenlere yaptıklarını AK Parti'nin içinde çok büyük bir tartışma alanı olarak konuşuyorlar. Millet, Atatürk'ün emaneti sandığa tutunmuş, sandığı kaçırmaya çalışanlara karşı" ifadesini kullandı.

Özel, staj ve çıraklık mağdurlarına ilişkin olarak, "Bütün mağduriyetler önemli ama bu kadar göz göre göre haksızlık olmaz. Hepsinin işe giriş tarihinin, yani stajın başlangıç tarihinin emeklilik açısından işe giriş tarihi kabul edilmesi lazım" ifadesini kullandı.

Özel, okullara eski uzman çavuşların görevlendirilmesine ilişkin önerisinin anımsatılması üzerine, "Aslında kanunda okul polisi diye bir şey var. Şu anda okul polisini devlet görevlendiremiyor. Bu okul polisinin yerine okul güvenliği olarak uzman çavuşlarımızı alıp içinden elbette en uygun şekilde olan seçilir, en iyi eğitim verilir, sınavından geçirilir ama 65 bin kişiyi orada uzman çavuşlardan alıp koyacağız. Devletin güvenlik görevlisi nerede gerekiyorsa oralarda bu arkadaşları değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

"ANNENİN GÖZYAŞININ RENGİ OLMAZ"

Özel, Barış Anneleri Heyetiyle görüşmesini sorulması üzerine, "İç cephenin sımsıkı güçlü olduğu Kürtlerin Türkiye’de de Suriye’de de Irak’ta da İran’da da ülkelerinin toprak bütünlükleri sağlanarak ve oralarda eşit yurttaşlar olarak var oldukları ve kanlarının akmadığı, annelerinin gözyaşı dökmediği bir şeyi bekliyoruz. Bunu da Anneler Günü’nde Türk anneleri için Kürt anneleri için söylüyoruz. Türkiye’deki bütün anneler hepimiz için çok değerli. Annenin gözyaşının rengi olmaz. Ben meseleye hep böyle baktım" ifadesini kullandı.

Özel, yarınki Rize mitingine ilişkin olarak, "Bizim mitingimiz Rize İradesine Sahip Çıkıyor ve Çayımıza Sahip Çıkıyoruz mitingi. Çünkü Rize’de herkes çayla ilgili, çayın fiyatı ve çay üreticisinin sorunları kentin sorunu. Herkesi yarın 13.30’da Rize 15 Temmuz Meydanı’nda hem Rize’ye hem çaya hem de ülkenin demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmaya bekliyoruz" dedi.

Özel, iktidar olduğunda ilk hangi tuşa basacağının sorulması üzerine, "Bir umutsuzluk yaymak istemem ama o gün hapiste bir arkadaşım varsa, onun varsa annesi ve eşine birer telefon açarım. ‘Söz verdiğimiz gibi’ derim. Belki TRT’ye ‘Yarın sabah bir kahve içmeye geliyorum’ deyip bir sürpriz yapabilirim. Anadolu Ajansı’nın Editör Masası’na sadece bakan oturtuyorlar. Öyle bakanlık, Cumhurbaşkanlığı niyetim yok ama Anadolu Ajansı’nın Editör Masası’nın doğal konuğu olurum ertesi sabah. ‘Koyun çayı geliyorum, Atatürk’ün kurduğu ajansı bir partinin ajansı haline getirdiler. Demleyin çayı geliyorum’ diyebilirim. Oradan TRT’ye geçebilirim. Umarım o gün hapiste hiç arkadaşım olmaz. Ertesi gün öğleden sonra eğer hapiste bir arkadaşım varsa son kez içeride ziyaret ederim" ifadesini kullandı.