Günümüzde dijital ekranların cazibesi ve yoğun iş temposu, biyolojik saatimizi (sirkadiyen ritim) ciddi şekilde bozuyor. Bilimsel araştırmalar, gece uykusunun yerini hiçbir gündüz uykusunun tutamayacağını kanıtlarken, kronik uykusuzluğun vücutta bıraktığı hasarlar ise korkutucu boyutlara ulaşıyor.

VÜCUDUN ONARIMI MEKANİZMASI BOZULUYOR

Uyku, vücudun kendini yenilediği bir "bakım" sürecidir. Gece geç yatıldığında, özellikle 23.00 ile 03.00 saatleri arasında salgılanan ve hücre yenilenmesini sağlayan melatonin hormonu yeterli düzeye ulaşamaz. Bu durum, erken yaşlanmaya ve bağışıklık sisteminin zayıflayarak hastalıklara karşı savunmasız kalmasına neden olur.

PSİKOLOJİK ÇÖKÜŞ

Düzensiz uyku, beynin temizlik sistemi olan "glinfatik sistemin" çalışmasını engeller. Sonuç; odaklanma güçlüğü, hafıza kayıpları ve karar verme mekanizmalarında bozulmadır. Uzun vadede ise bu tabloya anksiyete, depresyon ve tükenmişlik sendromu eşlik eder.

Uzmanlara göre gece geç saatlerde uyanık kalmak, açlık hissini tetikleyen ghrelin hormonunu artırırken, tokluk hissi veren leptinhormonunu düşürür.

Bu dengesizlik:

Kontrolsüz kilo alımı ve obezite,

İnsülin direnci ve Tip 2 diyabet,

Yüksek tansiyon ve kalp damar tıkanıklıkları riskini doğrudan tetikler.

Uzmanlara göre, sağlıklı bir yaşam için her gün aynı saatte yatağa girmek ve karanlık bir ortamda 7-9 saat uyumak lüks değil, biyolojik bir zorunluluktur. Unutmayın, uykunuzdan çaldığınız her saat, gelecekteki sağlığınızdan çalınmış bir parçadır.