Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında milli yıldız Can Uzun'un formasını giydiği Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Can Uzun maçın başında sahneye çıktı!



CAN UZUN ERKEN GOLLE PERDEYİ AÇTI

Signal Iduna Park'ta maça Can Uzun 2. dakikada kaydettiği harika golle hızlı başlayan Eintracht Frankfurt üzerindeki kara bulutları dağıtacağının sinyallerini verse de ilk yarının sonlarında üstünlüğü Dortmund'a kaptırdı.

İLK YARININ SONLARINDA MAÇ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde anılan Sehrou Guirassy'nin 42'inci dakikada attığı golle skora dengeyi getiren ev sahibi ekip, son anlarda Nico Schlotterbeck'in sahneye çıkmasıyla devreye önde giren taraf oldu.

DORTMUND HATA YAPMADI

Borussia Dortmund 77'de Samuele Inacio'nun golüyle farkı ikiye çıkartırken Eintracht Frankfurt'ta oyuna girdikten 5 dakika sonra ayağının tozuyla ağları havalandıran Jonathan Burkardt puan için takımını umutlandırdı. Ancak kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Dortmun 3-2'lik skorla galibiyete ulaştı.

FRANKFURT'UN GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla Borussia Dortmund puanını 70'e yükseltirken üst üste ikinci mağlubiyetini alarak 43 puanda kalan Frankfurt'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

CAN UZUN DÜNYA KUPASI ÖNCESİ YENİDEN FORM TUTTU

Sezona harika bir başlangıç yaptıktan sonra sakatlıklarla boğuşan Can Uzun, Dünya Kupası öncesi yeniden form tutarak A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya adeta mesaj verdi.

Can Uzun son 3 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyerek bir kez daha Eintracht Frankfurt'un neden en değerli oyuncusu olduğunu ispatladı.