Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Kasten öldürme' suçundan haklarında kesinleşmiş 30’ar yıl 10’ar ay hapis cezası bulunan M.K. ve H.M.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlüler saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
30 yıl hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü yakalandı
Kaynak: DHA
