Kaynak: AA

Beşiktaş, otomotiv sektörünün köklü markalarından Opel ile 2 yıllık işbirliği anlaşması yaptığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre anlaşma kapsamında Beşiktaş futbol ve erkek basketbol takımlarında yer alan sporcular, Opel'in ürünlerini kullanacak.

SERDAL ADALI: İKİ KÖKLÜ VE BÜYÜK MARKA BİR ARAYA GELDİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Dünya devlerinin formalarında, sporun farklı alanlarında, en önemli spor organizasyonlarında görmeye alışık olduğumuz Opel'in Türk sporunda işbirliği yaptığı kulüp olmaktan mutluluk duyuyoruz. Alanının iki köklü ve büyük markasının bir araya gelişinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum.

Her iki tarafın da kazanacağı bu işbirliğinin başarılı olmasını ve daha uzun yıllara taşınmasını diliyor, anlaşmamızın hem kulübümüz hem de Opel markası için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

'BEŞİKTAŞ TARAFTARLARIYLA UZUN SOLUKLU BİR BAĞ KURMAYI HEDEFLİYORUZ'

Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç ise şöyle konuştu:

"Sporu insanları bir araya getiren, ortak tutkular oluşturan ve güçlü duygusal bağlar kurabilen çok önemli bir platform olarak görüyoruz. Köklü geçmişlere, güçlü marka değerlerine ve geniş topluluklara sahip Opel ile Beşiktaş'ın yan yana gelmesini bu nedenle çok kıymetli buluyoruz.

Global ölçekte spor ve futbol dünyasında uzun yıllardır sürdürdüğümüz işbirliklerini Türkiye'de Beşiktaş ile yeni bir boyuta taşıyoruz. Sporun birleştirici gücü ile Opel'in hareketliliği özgürleştiren yaklaşımını buluşturarak Beşiktaş taraftarlarıyla uzun soluklu ve güçlü bir bağ kurmayı hedefliyoruz."