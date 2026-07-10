Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya ekibi Mattersburg ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı ekip, mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrılarak kamp dönemindeki hazırlık maçlarına bir galibiyet daha ekledi.

Beşiktaş, Mattersburg’u İlhan Fakılı’nın golüyle mağlup etti - Resim : 1

GALİBİYET GOLÜ İLHAN FAKILI’DAN

Karşılaşmanın tek golünü 38. dakikada İlhan Fakılı kaydetti. Genç futbolcunun attığı gol, Beşiktaş’a galibiyeti getirdi.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Savunmada rakibine gol şansı tanımayan Beşiktaş, üstünlüğünü maçın sonuna kadar koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına kamp programı doğrultusunda devam edecek.